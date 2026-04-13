Турскиот министер Фидан: „Самитот во Анкара би можел да биде еден од најважните во историјата на НАТО"

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес предупреди дека воениот пристап за обезбедување на клучните глобални морски рути ќе биде многу сложен и повика дипломатијата да обезбеди непречена поморска трговија преку Ормускиот Теснец, клучната врата за енергенти.

Тој ја нагласи важноста од одржување на меѓународните бродски рути отворени во услови на зголемени тензии во Персискиот Залив, „Она што целиот свет го сака е меѓународниот транзит да остане слободен и да не биде попречен“, рече тој.

Предупреди дека стабилноста на водниот пат не може да се постигне со присилни мерки. „Нашиот став е тој повторно да се отвори преку мир (-ни средства). Постојат многу тешкотии во интервенцијата тука со меѓународни вооружени мировни сили“, рече тој.

- Глобални трговски и безбедносни ризици -

За време на гостувањето во Уредничкиот деск, Фидан го опиша Теснецот како витален коридор за глобалните енергетски текови, низ кој минува приближно 20-25% од извозот на нафта и гас, и ја нагласи неговата важност за петрохемикалиите, ѓубривата, фармацевтските производи и глобалните синџири на снабдување.

Фидан предупреди дека прекините во поморскиот транзит ќе имаат опсежни последици и надвор од енергетските пазари, влијаејќи на безбедноста на храната, логистиката и индустриското производство низ целиот свет.

Тој нагласи дека глобалните актери – меѓу кои и земјите што увезуваат енергенти во Азија и Европа - имаат заеднички интерес да ја одржат рутата отворена, нагласувајќи дека „слободниот премин“ треба да остане водечки принцип.

Турскиот министер, исто така, рече дека се разговара за предлозите од европските актери и други инстанци за меѓународен механизам за обезбедување на бродските линии, но предупреди дека никакво решение не треба да зависи од директно вклучување во ескалацијата на конфликтот.

Фидан, исто така, се осврна на разговорите поврзани со пристапот на американскиот претседател Доналд Трамп за воспоставување меѓународни заштитни сили, додавајќи дека некои европски земји се неподготвени да учествуваат во такви иницијативи.

Во врска со позицијата на Иран во можните преговори, тој рече дека не очекува пречки за слободен премин: „Не гледам проблем во врска со слободниот премин. Откако ќе се исполнат потребните услови, нема да има проблем.“

Тој предупреди дека постои тенка линија помеѓу обезбедувањето на поморската безбедност и вклучувањето во поширока конфронтација со Иран, додавајќи: „Ниту една земја не сака да биде дел од војната против Иран. Европејците, исто така, го кажаа ова отворено.“

Ставот на Турција, повтори тој, е да остане надвор од конфликтот, а воедно да придонесе дипломатски за да се осигури дека Теснецот останува отворен, во согласност со политиката на претседателот Реџеп Таип Ердоган.

„Ормускиот Теснец е всушност најважниот пример што покажува дека војната не е регионална војна, туку војна со глобални импликации“, рече Фидан,

Министерот истакна дека секое нарушување би влијаело не само на енергентите, туку и на синџирите за снабдување со петрохемиски производи што го „хранат“ глобалното индустриско производство, предупредувајќи на опсежни прекин во логистиката и производствените мрежи.

Фидан рече дека Турција придонесува дипломатски и не е многу зависна од Ормускиот Теснец за сопствено снабдување со енергенти, иако глобалните ценовни шокови се чувствуваат индиректно.

Тој предупреди дека континуираните нарушувања би можеле да влијаат врз глобалните цени на енергијата и безбедноста на снабдувањето низ Европа и Азиско-пацифичкиот регион, потсетувајќи на слични ефекти на прелевање по војната меѓу Русија и Украина.

Тој, исто така, предупреди дека комплицираните кризи би можеле да предизвикаат пошироки хуманитарни последици, меѓу кои и потенцијална несигурност во храната што ќе влијае на десетици милиони луѓе во делови од Африка.

- Преговорите меѓу САД и Иран -

Шефот на турската дипломатија рече дека последните контакти меѓу САД и Иран покажуваат преговарачки позиции во рана фаза кои се типично максималистички, но изрази претпазлив оптимизам за продолжување на дијалогот.

„Почетните позиции секогаш се донекаде максималистички. Подоцна, со поддршка на медијаторите, страните се обидуваат да се сретнат на заедничка точка, доколку постои вистинска намера да се постигне прекин на огнот, да се одржи и да се направи траен.“

„Она што го гледам во моментов е дека двете страни се искрени за прекин на огнот и свесни за потребата од него“, додаде Фидан.

Тој понатаму се осврна на регионалниот став на Израел: „Гледаме дека Израел може да се обиде да ја означи Турција како нов противник по Иран, бидејќи не може да се одржи без непријател.“

Истакна дека медијаторите работат на премостување на разликите, додека разговорите продолжуваат за можните временски рокови и рамки за привремен прекин на огнот.

Фидан истакна дека конечниот договор во рок од 15 дена би бил „технички нереален“, додавајќи дека преговорите би можеле да се продолжат од 45 до 60 дена ако продолжи напредокот.

„Ако прашањето за нуклеарното прашање се претвори во пристап „сè или ништо“, особено во врска со збогатувањето, мислам дека може да се соочиме со сериозна пречка“, рече тој, нагласувајќи дека дипломатските канали остануваат активни за надминување на клучните пречки.

Фидан, исто така, се осврна на состаноците на кои учествуваа претставници на САД и Иран во Исламабад, велејќи дека Турција останала во контакт со релевантните страни во текот на целиот процес и ги проценува можните придонеси таму каде што преговорите застојуваат.

- Израел, Сирија и ризиците од регионална ескалација -

Фидан предупреди дека регионалната позиција на Израел продолжува да ги зголемува ризиците од нестабилност, особено во Сирија и Либан.

Тој истакна дека актуелните случувања би можеле да создадат долгорочна нестабилност дури и ако некои дејства се привремено одложени поради други регионални конфликти.

Фидан, исто така, рече дека постапките на Израел во Либан наликуваат на оние во Газа, обвинувајќи го за уништување на домовите и инфраструктурата во „кампања за депопулација“ и предупреди дека таквата динамика би можела да ескалира во поширок регионален конфликт.

Тој нагласи дека Израел се стреми кон територијална експанзија под изговор на безбедност, тврдење кое тој го отфрли.

Турскиот министер, исто така, рече дека очекувањата за разоружување на Хезболах се нереални со оглед на внатрешниот баланс на Либан и нагласи дека секое решение мора да биде национално инклузивно.

Тој ја опиша ситуацијата во Сирија како голема безбедносна загриженост за Турција. „Гледаме голема проблематична област во Сирија. Ова е сериозен ризик за нас“, рече тој, осврнувајќи се на нападите на Израел.

Додаде дека сегашниот фокус на Израел на неговата конфронтација со Иран би можел да ги одложи, но не и да ги исклучи неговите идни потези во Сирија.

„Поради војната што се води во Иран, (Израел) не презема одредени мерки (против Сирија), но тоа не значи дека нема да дејствува. Може да дејствува кога условите ќе дозволат“, рече тој.

Фидан, исто така, нагласи дека Турција одржува интензивен дипломатски контакт и дека земјата останала релативно изолирана и покрај регионалните превирања, со постојана хуманитарна поддршка и текови на бегалци меѓу Сирија и Либан.

Истакна дека се во тек разговори за внатрешната политичка и безбедносна структура на Сирија, како и напорите за интеграција на СДФ, додавајќи дека е постигнат напредок, но клучните прашања остануваат нерешени.

Фидан рече дека Сирија е ангажирана во активна дипломатија со повеќе меѓународни актери и нагласи дека Турција внимателно ги следи случувањата поради безбедносните импликации.

Тој нагласи дека идното управување со Сирија треба да биде инклузивно и да ја поддржува обновата, економското закрепнување и враќањето на раселените жители.

Шефот на турската дипломатија додаде дека Турција се подготвува за сите сценарија поврзани со потенцијалните ризици што произлегуваат од израелската политика за Сирија, нарекувајќи ја критична стратешка област.

Фидан, исто така, ги критикуваше форматите за регионална соработка што на Грција, Администрацијата на кипарските Грци и Израел, тврдејќи дека тие ги зголемуваат тензиите, наместо да ги намалуваат.

„Нивната соработка не носи поголема доверба, туку поголема недоверба. Носи повеќе проблеми и војна“, рече тој.

- Газа -

Фидан рече дека напорите за прекин на огнот во Газа продолжуваат и покрај големите пречки, истакнувајќи дека дипломатскиот ангажман останува активен со регионалните партнери, меѓу кои се и Египет и Обединетите нации (ОН).

Тој рече дека се работи на преминување од првата фаза од мировниот процес во Газа во следната фаза, но нагласи дека клучните нерешени прашања - особено аранжманите за управување - остануваат и понатаму блокирани.

Фидан посочи дека земјите од Блискиот Исток треба да се посветат на територијалниот интегритет, суверенитет и безбедност „според регионален безбедносен пакт“.

- Регионални проекти и долгорочна енергетска архитектура -

Турскиот министер потсети на претходните иницијативи за регионална енергетска соработка, вклучувајќи ги предложените проекти за извоз на гасоводи и гас што ги поврзуваат производителите од Персискиот Залив со пазарите на Турција и Европа.

Тој рече дека ваквите проекти за поврзување би можеле да го намалат стратегискиот притисок врз точките на премин како што е Ормускиот Теснец и да ја зајакнат регионалната меѓузависност, но посочи дека нестабилноста во Сирија и пошироките геополитички тензии го одложиле напредокот.

Додаде дека идните проекти за регионална интеграција веројатно ќе го вратат импулсот, при што се очекува Турција да игра централна улога во развојот на енергетскиот транзит и инфраструктурата.

- Промена на регионалната рамнотежа -

Фидан рече дека земјите од Персискиот Залив почнале да ги преиспитуваат своите безбедносни претпоставки по неодамнешните регионални шокови, ракетните напади и ескалацијата на тензиите.

Посочи дека потпирањето само на надворешни безбедносни гаранции повеќе не е доволно и дека државите од регионот се сè повеќе заинтересирани за структурирани безбедносни рамки.

Тој, исто така, ја истакна растечката одбранбена соработка со Турција, особено во беспилотните системи и соработката во одбранбената индустрија.

- НАТО, Европа и стратегиската улога на Турција -

Фидан рече дека НАТО треба да го искористи претстојниот самит во Анкара за продлабочување на институционалната координација, додавајќи дека „можно е да биде најважниот самит“ во историјата на Алијансата.

Турција мора да игра сериозна улога како „клучен актер“ во обликувањето на ставовите, градењето системи и спроведувањето на европската безбедносна рамка, особено во период кога трансатлантската рамнотежа се развива, рече Фидан.

Тој, исто така, посочи дека земјите на НАТО треба да го гледаат претстојниот самит во Анкара како можност „за систематизирање на односите НАТО-САД“.

Тој, исто така, нагласи дека Турција сега дејствува како проактивен безбедносен и дипломатски актер во повеќе региони, вклучувајќи ги Блискиот Исток, Кавказ, Балканот, Црното Море и Африка.

- Дипломатскиот форум во Анталија -

Турскиот министер рече дека претстојниот Дипломатски форум во Анталија ќе ги собере глобалните актери од повеќе делови на светот на разговори за конфликтите и рамките за соработка.

Тој истакна дека форумот нуди ретка платформа каде што се дискутираат регионални прашања надвор од евроцентричните рамки, додавајќи дека се очекува учеството оваа година да се зголеми.