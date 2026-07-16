- Фидан рече дека Турција истражува нови стратегиски пристапи за да се прекине сегашниот ќор-сокак во конфликтот и дека се дискутира за нови идеи со страните и медијаторите

Турскиот министер Фидан повика на продолжување на Истанбулските преговори за руско-украинската војна - Фидан рече дека Турција истражува нови стратегиски пристапи за да се прекине сегашниот ќор-сокак во конфликтот и дека се дискутира за нови идеи со страните и медијаторите

Турција верува дека продолжувањето на процесот што се води преку Истанбулските преговори за војната меѓу Русија и Украина би било многу корисно, изјави денес министерот за надворешни работи Хакан Фидан, јавува Анадолу.

„Верувам дека би било многу корисно Истанбулските преговори, со посредство на Турција, за војната меѓу Русија и Украина, да продолжат во истата рамка“, рече Фидан на заедничката прес-конференција во Киев со украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха.

Фидан рече дека Турција истражува нови стратегиски пристапи за да се прекине сегашниот ќор-сокак во конфликтот и дека се дискутира за нови идеи со страните и медијаторите.

Фидан ја нагласи важноста од продолжување на ваквите состаноци без прекин, истакнувајќи: „Фактот што војната продолжува не значи дека преговорите во овој формат не можат да продолжат“.

Тој рече дека по Истанбулските преговори американските преговарачи се вклучиле во обид да утврдат што може да се направи за да се постигне поконечен и опиплив исход.

„За жал, до денес, војната сè уште трае и ризикот од ескалација се зголемува“, додаде турскиот министер.

Турција беше домаќин на мировни преговори меѓу Русија и Украина, прво во првите недели од тековната војна, а подоцна и во средината на 2025 година.

- „Не сакаме војната да се пренесе во Црното Море“ -

Фидан нагласи дека ризикот од ширење на конфликтот, за кој Турција предупредува од почетокот на војната, останува сериозна закана.

Турскиот министер истакна дека тензиите продолжуваат да ескалираат на различни начини и дека случувањата што ја загрозуваат безбедноста на Црното Море дополнително ги зголемија овие загрижености.

„Не сакаме војната да се пренесе во Црното Море“, рече тој. „Напаѓањето на пристаништата, танкерите и рибарските бродови во Црното Море и ставањето на животите на цивилите во опасност не може да се оправда.“

- „Турција се согласи да ја предводи поморската компонента“ -

Фидан рече дека еден од клучните столбови на секој потенцијален мировен договор би биле безбедносните гаранции за Украина, кои ги опфаќаат копнените, морските и воздушните компоненти.

Во врска со улогата на Турција, Фидан рече: „Турција се согласи да ја предводи поморската компонента и имаме заедничко разбирање за ова прашање со нашите сојузници. Активностите за планирање на напорите за ова прашање ги спроведуваат и поморските сили на релевантните сојузнички земји.“