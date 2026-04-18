Турскиот министер Фидан домаќин на состанокот на Балканската мировна платформа на Дипломатскиот форум во Анталија

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес ќе биде домаќин на состанокот на Балканската мировна платформа на маргините на Дипломатскиот форум во Анталија (ADF), јужна Турција, според дипломатски извори, јавува Анадолу.

Се очекува претставници од Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија да присуствуваат на состанокот, велат изворите.

Учесниците се очекува да ги разгледаат одлуките донесени на претходните состаноци, меѓу кои и зајакнувањето на координацијата за прашања поврзани со Европската Унија (ЕУ), како што се процесите на поврзување и членство, подобрување на соработката во одговорот на катастрофи и унапредување на заедничките проекти за младите и технологијата.

Планирани се и консултации за случувањата на Балканот.

Се очекува дискусиите да опфатат и дополнителни можности за продлабочување и диверзификација на регионалната соработка, најновите случувања во војната меѓу Русија и Украина и нивните регионални импликации, како и размена на мислења за случувањата на Блискиот Исток, вклучително и напорите на Турција да помогне во ставање крај на војната.

Балканската мировна платформа, основана под водство на Турција, го одржа својот прв состанок на 26 јули 2025 година, а вториот на 23 јануари во Истанбул.

Платформата беше креирана со цел да го надополни мултилатералниот ангажман на Турција во регионот и да промовира директен дијалог ориентиран кон резултати, базиран на регионална одговорност.

- Мултилатералната соработка на Турција на Балканот -

Турција активно придонесува во Процесот за соработка во Југоисточна Европа, единствената платформа што обединува 13 балкански земји.

Трилатералните механизми за консултации Турција-Босна и Херцеговина-Хрватска и Турција-Босна и Херцеговина-Србија, воспоставени под водство на Турција, го одразуваат акцентот на Анкара на дијалогот, помирувањето и градењето доверба на Балканот.

Турција, исто така, продолжува да придонесува за регионалната безбедност и стабилност преку учество во воени мисии како што се Силите на НАТО во Косово (КФОР) и ЕУФОР Алтеа во Босна и Херцеговина.

Турција минатиот октомври ја презеде командата со КФОР од Италија на период од една година.