Турскиот министер Фидан беше домаќин на состанокот на Балканската мировна платформа на маргините на форумот во Анталија

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, беше домаќин на 3-тиот состанок на Балканската мировна платформа на маргините на Дипломатскиот форумот во Анталија (ADF), јавува Анадолу.

На состанокот присуствуваа министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, вицепремиерот и министер за надворешни работи на Црна Гора, Ервин Ибрахимовиќ, вицепремиерот и министер за надворешни работи на Косово, Глаук Коњуфца, министерот за надворешни работи на Србија, Марко Ѓуриќ, министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина, Елмедин Конаковиќ и министерот за европски и надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа.

Балканската мировна платформа, основана под водство на Турција, го одржа својот прв состанок на 26 јули 2025 година, а вториот на 23 јануари во Истанбул.

Платформата е креирана со цел да го надополни мултилатералниот ангажман на Турција во регионот и да промовира директен дијалог ориентиран кон резултати, базиран на регионална одговорност.