- Абдулкадир Уралоглу, говорејќи за Уредничкиот деск на Анадолу, истакна дека земјата има за цел да ја оживее историската линија како за туризам, така и за модерен транзит

Турскиот министер за транспорт: Железницата Хеџаз ќе создаде алтернативна глобална трговска рута за Ормускиот Теснец - Абдулкадир Уралоглу, говорејќи за Уредничкиот деск на Анадолу, истакна дека земјата има за цел да ја оживее историската линија како за туризам, така и за модерен транзит

Турција планира да ја модернизира историската железница Хеџаз и да ја продолжи до Оман, со цел да се создаде алтернативна глобална трговска рута за Ормускиот Теснец, изјави денес турскиот министер за транспорт и инфраструктура, јавува Анадолу.

Абдулкадир Уралоглу, говорејќи за Уредничкиот деск на Анадолу, истакна дека земјата има за цел да ја оживее историската линија како за туризам, така и за модерен транзит.

Тој објасни дека првата фаза вклучува поврзување на Турција со Алепо, при што ќе се користи постојната мрежа Алепо - Дамаск - Јордан, додека истовремено продолжуваат преговорите со саудиските власти.

„Крајната цел останува продолжување на линијата до Оман за да се стигне до океанот, со што ќе се создаде стратегиска алтернатива за Ормускиот Теснец“, изјави тој.

Во однос на мегапроектот „Патот на развојот“ – сообраќаен коридор долг 1.200 километри што ќе се протега од Персискиот Залив во Ирак па сè до турската граница – Уралоглу потврди дека фазата на проектирање е целосно завршена.

Овој огромен коридор, кој вклучува автопатишта, железници, енергетски и комуникациски линии, ќе се реализира преку меѓународно финансирање во партнерство со ОАЕ, Катар, Ирак и Турција.

Министерот напомена дека почетокот на градежните работи за овој проект е одложен додека не се смират тензиите во регионот.

Осврнувајќи се на коридорот Зангезур, стратегиски сегмент од Средниот коридор, министерот изјави дека тендерот за линијата Карс - Игдир - Аралик - Дилуџу на турска страна, во должина од 224 километри, е финализиран и дека работите се започнати.

Бидејќи активностите на азербејџанската страна се во фаза на завршување, Министерството продолжува да го следи процесот за преминот Зангезур преку ерменска територија, со цел да се обезбеди пократка врска со туркискиот свет и Централна Азија.

Говорејќи за железничкиот транзит во Истанбул, Уралоглу нагласи дека проектот за вклучување железница на Мостот „Јавуз Султан Селим“ претставува значаен чекор во зголемувањето на капацитетот за транспорт на стоки.

Министерот објави дека финансирањето за железничкиот проект е обезбедено од шест меѓународни институции предводени од Светската банка, при што се потпишани и првичните договори.

Уралоглу очекува тендерот да биде распишан во наредните денови, а изградбата да започне пред крајот на годината, користејќи заем од 6,75 милијарди долари за решавање на проблемите со капацитетот за товарните и патничките возови меѓу Европа и Азија.