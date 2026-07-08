- Амандманот го проширува мандатот на работната група за да ја вклучи и заштитата на клучната подводна инфраструктура на трите земји во Црното Море

Турскиот министер за одбрана се сретна со романскиот и бугарскиот колега и потпиша амандман за безбедноста на Црно Море - Амандманот го проширува мандатот на работната група за да ја вклучи и заштитата на клучната подводна инфраструктура на трите земји во Црното Море

Турскиот министер за национална одбрана, Јашар Ѓулер, денес во Анкара имаше одделни средби со романскиот министер за одбрана, Раду-Динел Мирута, и бугарскиот министер за одбрана, Димитар Стојанов, на маргините на 36-от самит на шефови на држави и влади на НАТО, јавува Анадолу.

Според соопштението на турското Министерство за национална одбрана, состаноците се одржани во Претседателскиот комплекс.

За време на разговорите, тројцата министри за одбрана потпишаа амандман за Меморандумот за разбирање за формирање на Работна група за контрамерки против мините во Црното Море (MCM Black Sea).

Амандманот го проширува мандатот на работната група за да ја вклучи и заштитата на клучната подводна инфраструктура на трите земји во Црното Море, соопшти Министерството.

Ѓулер подоцна присуствувал на работен ручек со министрите за одбрана на НАТО, соопшти Министерството на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“.