Турскиот министер за одбрана одржа билатерални средби на маргините на Дипломатскиот форум во Анталија

Турскиот министер за национална одбрана, Јашар Ѓулер, одржа серија билатерални средби во текот на првиот ден од Дипломатскиот форум во Анталија (АДФ) 2026 година, јавува Анадолу.

Министерството за одбрана на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“ соопшти дека Ѓулер учествувал на форумот, кој се одржува под покровителство на претседателот Реџеп Таип Ердоган, а чиј домаќин е Министерството за надворешни работи.

На маргините на форумот во јужниот турски град Анталија, Ѓулер оствари одвоени средби со вицепремиерот на Косово, Фикрим Дамка, и со министерот за одбрана на Нигерија, Кристофер Гвабин Муса.