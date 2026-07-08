Фидан присуствуваше на состанокот на министрите за надворешни работи на Истанбулската иницијатива за соработка (ICI), кој се одржа во рамките на Самитот.

Турскиот министер за надворешни работи присуствуваше на состаноците на НАТО во Анкара Фидан присуствуваше на состанокот на министрите за надворешни работи на Истанбулската иницијатива за соработка (ICI), кој се одржа во рамките на Самитот.

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес присуствуваше на два министерски состанока одржани во рамките на Самитот на НАТО во Анкара, соопшти турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Како што се наведува во соопштението на Министерството објавено на социјалните мрежи, Фидан присуствуваше на состанокот на министрите за надворешни работи на Истанбулската иницијатива за соработка (ICI), кој се одржа во рамките на Самитот.

Во друга објава Министерството потврди дека Фидан присуствувал и на состанокот на Советот НАТО-Украина, одржан на ниво на министри за надворешни работи.

Состаноците се дел од 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО, организиран од Турција во главниот град Анкара.

Самитот во Анкара е втор самит на НАТО што го организира Турција, по оној во Истанбул во 2004 година.

Собирот претставува платформа и за билатерални средби меѓу Турција и сојузничките земји, фокусирани на политичката, безбедносната и економската соработка.