- Турскиот министер за надворешни работи престојува во посета на Сингапур со цел зајакнување на билатералните односи и разговори за прашања од заеднички интерес

Турскиот министер за надворешни работи пречекан од премиерот на Сингапур - Турскиот министер за надворешни работи престојува во посета на Сингапур со цел зајакнување на билатералните односи и разговори за прашања од заеднички интерес

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, денес беше пречекан од премиерот на Сингапур, Лоренс Вонг, во рамките на официјалната посета на градот држава во Југоисточна Азија, јавува Анадолу.

Средбата се одржа во Сингапур, соопшти турското Министерство за надворешни работи во објава на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“.

Фидан се сретна и со својот сингапурски колега Вивиан Балакришнан, соопшти Министерството во посебна објава.

Турскиот министер за надворешни работи престојува во посета на Сингапур со цел зајакнување на билатералните односи и разговори за прашања од заеднички интерес.