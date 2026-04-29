Турскиот министер за надворешни работи оствари средба со австрискиот канцелар во Виена

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, беше примен од австрискиот канцелар Кристијан Штокер како дел од неговата официјална посета на Австрија, соопшти турското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.

Во објава на турската платформа за социјални медиуми NSosyal, Министерството истакна дека Фидан се сретнал со Штокер во рамките на неговата тековна посета.

Средбата е дел од серијата ангажмани на министерот Фидан во Австрија, фокусирани на билатералните односи, како и на регионалните и глобалните случувања.