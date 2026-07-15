- Фидан треба да биде примен од украинскиот претседател Владимир Зеленски и министерот за надворешни работи Андриј Сибиха...

Турскиот министер за надворешни работи во Украина на разговори за стратегиските односи и мировните напори - Фидан треба да биде примен од украинскиот претседател Владимир Зеленски и министерот за надворешни работи Андриј Сибиха...

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес ќе престојува во Украина за разговори фокусирани на зајакнување на билатералните односи, унапредување на напорите за траен мир и зајакнување на регионалната безбедност, јавува Анадолу.

Според извори од турското Министерство за надворешни работи, Фидан треба да биде примен од украинскиот претседател Владимир Зеленски и да се сретне со министерот за надворешни работи Андриј Сибиха, шефот на претседателскиот Кабинет, Кирило Буданов, секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана Рустем Умеров, националниот лидер на кримските Татари, Мустафа Абдулџемил Киримоглу и претседателот на Меџлисот на Кримските Татари, Рефат Чубаров.

За време на состаноците се очекува Фидан да разговара за чекорите за продлабочување на стратегиското партнерство Турција-Украина и проширување на соработката во области како што се економијата, енергетиката и одбраната.

Се очекува и тој да ја потврди поддршката на Турција за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, а наедно да ја нагласи континуираната помош на Анкара за Киев на различни платформи.

Се очекува Фидан да ја нагласи важноста од одржување на дипломатските напори за праведен и траен мир во Украина и да повтори дека Турција останува подготвена да ги врати Украина и Русија на преговарачката маса.

Се очекува тој да нагласи и дека војната меѓу Русија и Украина не смее да се прошири на Црното Море, нагласувајќи ја потребата од намалување на тензиите и обезбедување слобода и безбедност на пловидбата.

Во овој контекст се очекува Фидан да посочи дека нападите врз пристаништата, комерцијалните бродови и рибарските бродови се неприфатливи под никакви околности, а наедно да ја потврди посветеноста на Турција за зачувување на Црното Море како регион на мир, стабилност и соработка преку дипломатски иницијативи.

Министерот за надворешни работи ќе ја истакне и улогата што турските компании може да ја имаат во обновата на Украина преку постојните инвестиции и проекти, да го повтори ставот на Турција за нелегитимната анексија на Крим и да ја нагласи важноста од преземање натамошни чекори за зајакнување на правата на кримските Татари.

- Договор за слободна трговија -

Пред посетата на Фидан украинскиот Парламент во понеделникот го ратификуваше Договорот за слободна трговија меѓу Турција и Украина, кој беше потпишан на 3 февруари 2022 година.

Се очекува договорот да стапи на сила откако ќе го потпише Зеленски.

Се очекува договорот, кој чекаше ратификација четири години, да им даде на турските извозници конкурентни услови споредливи со оние што ги уживаат извозниците од ЕУ на украинскиот пазар и да им помогне на двете земји да ја постигнат својата цел за зголемување на билатералната трговија на 10 милијарди долари.

Трговијата меѓу Турција и Украина се зголеми од 6,2 милијарди долари во 2024 година на 6,6 милијарди долари во 2025 година.

Фидан последен пат ја посети Украина на 29 и 30 мај 2025 година. Последната посета на украинскиот министер за надворешни работи на Турција беше за време на Самитот на НАТО што се одржа во Анкара на 7 и 8 јули.