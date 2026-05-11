- За време на неговите средби, се очекува Фидан да ги разгледа подготовките за 12-тиот состанок на Високиот стратегиски комитет, што треба да се одржи во Турција оваа година

Турскиот министер за надворешни работи во посета на Катар за Високиот стратегиски комитет и регионални разговори - За време на неговите средби, се очекува Фидан да ги разгледа подготовките за 12-тиот состанок на Високиот стратегиски комитет, што треба да се одржи во Турција оваа година

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, утре ќе го посети Катар, соопштија денес извори од Министерството за надворешни работи, јавува Анадолу.

За време на неговите средби, се очекува Фидан да ги разгледа подготовките за 12-тиот состанок на Високиот стратегиски комитет, што треба да се одржи во Турција оваа година под претседателство на претседателот Реџеп Таип Ердоган и катарскиот емир Тамим бин Хамад ал Тани.

Тој, исто така, се очекува да ја потврди солидарноста на Турција со Катар по неодамнешните напади во март и април и да ја нагласи чувствителноста на Анкара во однос на враќањето на слободата на пловидба во Ормускиот Теснец, истакнувајќи ја неговата критична важност за регионалната безбедност и економската стабилност.

Се очекува Фидан да нагласи дека неодамнешните регионални случувања уште еднаш ја покажале растечката важност на соработката во воениот и одбранбениот сектор, нагласувајќи дека заедничките напори во поврзувањето се од стратегиско значење за регионалната стабилност.

Тој, исто така, се очекува да нагласи дека решавањето на споровите во Персискиот Залив преку трајно решение останува итен приоритет и да размени мислења за тековните дипломатски иницијативи во овој поглед.

Турскиот министер за надворешни работи понатаму се очекува да ја нагласи потребата од зајакнување на регионалната соработка заснована на сопственост на регионалните актери во справувањето со конфликтите и нестабилноста, особено дестабилизирачките дејствија на Израел во регионот.

Фидан се очекува да го привлече вниманието на важноста посилно да ѝ се пренесат на меѓународната заедница незаконските дејствија на Израел во Газа и на Западниот Брег, како и хуманитарната криза што произлегува од нив.

Тој, исто така, се очекува да предупреди на политиките на израелската Влада кои ги поткопуваат мировните напори, нагласувајќи дека зачувувањето на суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан во услови на континуирани израелски напади е од суштинско значење за спречување на понатамошна регионална нестабилност.

- Односи Турција - Катар

Турција и Катар одржуваат исклучително ниво на билатерални односи, со стратегиско партнерство воспоставено во 2014 година што продолжува да се продлабочува во сите области.

Високиот стратегиски комитет, како највисока институционална рамка на односите меѓу Турција и Катар, се одржува секоја година од 2015 година под водство на претседателот Ердоган и емирот Шеик Тамим бин Хамад ал Тани, наизменично во двете земји.

До денес се одржани 11 состаноци на комитетот, кои резултираа со потпишување на 115 договори што опфаќаат различни области на соработка.

Обемот на трговска размена достигна 1,15 милијарди долари во 2025 година, а Договорот за трговско и економско партнерство стапи на сила на 1 август 2025 година.

Двете земји имаат за цел да го подигнат обемот на трговската размена на 5 милијарди долари во наредниот период.