- Фидан одржа одделни разговори со својата грузиска колешка Мака Бочоришвили и азербејџанскиот колега Џејхун Бајрамов на маргините на трилатералниот состанок на тројцата министри за надворешни работи

Турскиот министер за надворешни работи во Истанбул оствари средба со колегите од Грузија и Азербејџан - Фидан одржа одделни разговори со својата грузиска колешка Мака Бочоришвили и азербејџанскиот колега Џејхун Бајрамов на маргините на трилатералниот состанок на тројцата министри за надворешни работи

ИСТАНБУЛ (АА) - Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес оствари одделна средба со својот грузиски и азербејџански колега во Истанбул, според дипломатски извори, јавува Анадолу.

Фидан одржа одделни разговори со својата грузиска колешка Мака Бочоришвили и азербејџанскиот колега Џејхун Бајрамов на маргините на трилатералниот состанок на тројцата министри за надворешни работи, соопштија извори од турското Министерство за надворешни работи.

Фотографија : Murat Gök/AA

Засега не се споделени дополнителни детали за состаноците.