Турскиот министер за надворешни работи во Истанбул оствари средба со колегите од Грузија и Азербејџан
- Фидан одржа одделни разговори со својата грузиска колешка Мака Бочоришвили и азербејџанскиот колега Џејхун Бајрамов на маргините на трилатералниот состанок на тројцата министри за надворешни работи
Gizem Nisa Çebi Demir
08 Јуни 2026•Ажурирано: 08 Јуни 2026
photo: Murat Gök / AA
ИСТАНБУЛ
ИСТАНБУЛ (АА) - Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес оствари одделна средба со својот грузиски и азербејџански колега во Истанбул, според дипломатски извори, јавува Анадолу.
Фидан одржа одделни разговори со својата грузиска колешка Мака Бочоришвили и азербејџанскиот колега Џејхун Бајрамов на маргините на трилатералниот состанок на тројцата министри за надворешни работи, соопштија извори од турското Министерство за надворешни работи.
Засега не се споделени дополнителни детали за состаноците.