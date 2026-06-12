Турскиот министер Болат: Турските инвеститори се на прво место според бројот на странски компании во Северна Македонија - „Турција е на второ место според вредноста на странските директни инвестиции во Северна Македонија“

Турскиот министер за трговија, Омер Болат, говорејќи на Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија во Истанбул, изјави: „Знаеме дека турските инвеститори се на прво место според бројот на странски компании во Северна Македонија“, јавува Анадолу.

На Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија, организиран од Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК), присуствуваа премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, министерот за трговија на Турција, Омер Болат, министерот за транспорт и инфраструктура на Турција, Абдулкадир Уралоглу, првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања на Северна Македонија, Беким Сали, министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Република Северна Македонија, Тимчо Муцунски, претседателот на ДЕИК, Наил Олпак, како и голем број бизнисмени.

Говорејќи на церемонијата за затворање на Бизнис-форумот, Болат рече дека Турција и Северна Македонија имаат исклучително силни односи во сите области, вклучувајќи ги дипломатијата, политичките односи, економските односи, трговијата, инвестициите, изведуваштвото, транспортот, енергетиката и туризмот.

Нагласувајќи дека веруваат оти овој форум ќе претставува важна пресвртница меѓу приватните сектори на двете пријателски и братски земји, придонесувајќи бизнисите да извлечат максимална корист, Болат рече:

„Знаеме дека турските инвеститори се на прво место според бројот на странски компании во Северна Македонија. Исто така, Турција е на второ место според вредноста на странските директни инвестиции во Северна Македонија. Турските изведувачи, исто така, постигнаа значајни успеси во преземањето и успешното завршување на инфраструктурни, енергетски и транспортни проекти во Северна Македонија. Во областа на туризмот, Северна Македонија е на прво место во регионот на Балканот за турските туристи. Исто така, меѓу странските туристи што ја посетуваат Северна Македонија, турските туристи исто така се на прво место.“

Министерот Болат рече дека веруваат оти иднината ќе биде многу посветла благодарение на големите напори, добрата волја и посветената работа на двете страни, додавајќи: „Во оваа прилика, се надеваме дека искрените намери и интензивната работа на двете страни ќе ги унапредат односите уште повеќе.“