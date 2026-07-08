Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на маргините на дводневниот самит на НАТО, чиј домаќин беше Турција.

Турскиот и францускиот претседател одржаа состанок зад затворени врати во Анкара Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на маргините на дводневниот самит на НАТО, чиј домаќин беше Турција.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес оствари средба со својот француски колега Емануел Макрон во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на маргините на дводневниот самит на НАТО, чиј домаќин беше Турција.

Самитот во Анкара ги собра лидерите на 32-члената алијанса, како и клучните партнери, на разговори за одбранбениот капацитет на Европа, целите на Алијансата за издвојувања за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Состанокот во Анкара го означи вториот самит на НАТО чиј домаќин е Турција, по самитот во Истанбул во 2004 година. Собирот, исто така, обезбеди платформа за билатерални состаноци меѓу Турција и сојузничките земји за политичка, безбедносна и економска соработка.

Турција, членка на НАТО речиси 75 години, се приклучи на Алијансата во 1952 година.