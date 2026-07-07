Турскиот и финскиот претседател се сретнаа на маргините на Самитот на НАТО во Анкара - Финска стана полноправна членка на Алијансата во 2023 година

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во главниот град Анкара се сретна со својот фински колега Александер Стуб, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа за време на започнувањето на дводневниот самит на НАТО.

Подоцна во вторникот, Стуб ќе присуствува на вечера организирана од Ердоган и првата дама Емине Ердоган во чест на шефовите на држави и влади и нивните сопруги и сопрузи.

Финска стана полноправна членка на НАТО во 2023 година.

Шефовите на држави и влади на НАТО се состануваат во Анкара на самитот на Алијансата во 2026 година, кој ќе се фокусира на спроведувањето на обврските за издвојувањата за одбрана договорени на минатогодишниот самит во Хаг, продолжувањето на воената поддршка за Украина и проширувањето на производството во одбранбената индустрија.