Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на маргините на дводневниот Самит на НАТО, чиј домаќин е Турција.

Турскиот и сирискиот лидер на средба во Анкара Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на маргините на дводневниот Самит на НАТО, чиј домаќин е Турција.

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, денес во главниот град Анкара се состана со својот сириски колега Ахмед ал-Шара, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на маргините на дводневниот Самит на НАТО, чиј домаќин е Турција.

Самитот во Анкара ги собра лидерите на Алијансата од 32 земји членки, како и клучните партнери, за да разговараат за европските одбранбени капацитети, целите за издвојувањата за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Ал-Шара ја претставуваше Сирија како гостин на Самитот.

Состанокот во Анкара е втор самит на НАТО чиј домаќин е Турција, по оној во Истанбул во 2004 година.

Собирот, исто така, обезбеди платформа за билатерални средби меѓу Турција и сојузничките земји за политичка, безбедносна и економска соработка.

Турција – членка на НАТО речиси 75 години – се приклучи на Алијансата во 1952 година.