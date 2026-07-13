- Ѓулер го пречека Захир, кој е во посета на Турција како негов официјален гостин, со воена церемонија во Министерството за национална одбрана.

Турскиот и египетскиот министер за одбрана одржаа разговори во Анкара - Ѓулер го пречека Захир, кој е во посета на Турција како негов официјален гостин, со воена церемонија во Министерството за национална одбрана.

Турскиот министер за национална одбрана, Јашар Ѓулер, денес во Анкара оствари средба со врховниот командант на Египетските вооружени сили, министерот за одбрана и воено производство, генерал-потполковник Ашраф Салим Захир, јавува Анадолу.

Ѓулер го пречека Захир, кој е во посета на Турција како негов официјален гостин, со воена церемонија во Министерството за национална одбрана.

По интонирањето на националните химни на двете земји, Захир изврши смотра на почесната гарда.

Двајцата министри потоа одржаа разговори зад затворени врати.