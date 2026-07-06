- „Турксат 6А придонесе за капацитетот на сателитските комуникации на земјата, издигнувајќи ја конкурентската предност на Турција на глобалниот сателитски пазар на сосема ново ниво“

Турскиот домашен сателит Турксат 6А измина речиси 192 милиони километри во вселената - „Турксат 6А придонесе за капацитетот на сателитските комуникации на земјата, издигнувајќи ја конкурентската предност на Турција на глобалниот сателитски пазар на сосема ново ниво“

Првиот домашен комуникациски сателит на Турција, Турксат 6А, измина повеќе од 192 милиони километри во вселената од неговото лансирање на 9 јули 2024 година, јавува Анадолу.

Абдулкадир Уралоглу, турскиот министер за транспорт и инфраструктура, за Анадолу изјави дека сателитот влегол во комерцијална употреба во април 2025 година и продолжува да работи без прекин, зајакнувајќи го присуството на земјата во вселената, додека во меѓувреме се работи на проектот „Турксат 7А“.

Уралоглу истакна дека Турксат 6А претставува голем чекор за вселенските и комуникациските капацитети на Турција со својата широка област на покриеност.

„Турксат 6А беше реализиран преку заедничките напори на стотици турски инженери, истражувачи и домашни компании, вклучувајќи ги Институтот за вселенски технологии Тубитак Узај, Аселсан, Си-Тек и Турксат“, рече тој. „Сателитот заврши 437 дена, односно 10.416 часа работа во орбитата на 42 степени источно.“

„Турксат 6А придонесе за капацитетот на сателитските комуникации на земјата, издигнувајќи ја конкурентската предност на Турција на глобалниот сателитски пазар на сосема ново ниво“, додаде тој.

Уралоглу наведе дека Турксат 6А ги покрива западните и источните региони, при што неговата источна покриеност е проширена и ги вклучува Индија, Тајланд, Малезија и Индонезија.

„Проширената покриеност ја зголеми вкупната популација до која допираат сателитите на Турксат низ светот од 3,5 милијарди на 5 милијарди луѓе“, рече тој.

„Проширувањето во Јужна Азија преку Турксат 6А го поттикна замавот на сателитскиот оператор Турксат на глобалниот пазар за емитување до историски максимум, додека бројот на канали што се емитуваат преку сателитите на операторот се зголеми за 20 отсто само во една година“, рече тој. „Бројот на странски канали се зголеми за 50 отсто во последните пет години, достигнувајќи 69.“

Уралоглу истакна дека Турксат 6А влегол во употреба со стапка на домашно производство од над 80 отсто и продолжува да работи во тешки вселенски услови.

„Турција стана една од 11-те земји во светот способни да дизајнираат, развиваат, произведуваат, тестираат и управуваат со сопствен комуникациски сателит во орбитата, благодарение на овој проект, кој има работен век од најмалку 15 години“, додаде тој.