- Основана на 25 јуни 2018 година, компанијата изгради домашен екосистем што опфаќа 22 центри за искуство и 76 сервисни точки низ целата земја

Турскиот бренд за електрични возила Тогг слави осми роденден со над 105.000 корисници - Основана на 25 јуни 2018 година, компанијата изгради домашен екосистем што опфаќа 22 центри за искуство и 76 сервисни точки низ целата земја

Турскиот домашен бренд за електрични возила Тогг ја одбележа својата осма година со над 105.000 корисници, поттикнат од развиен екосистем на паметни уреди, широка мрежа за полнење и проширување на европскиот пазар, јавува Анадолу.

Основана на 25 јуни 2018 година, компанијата изгради домашен екосистем што опфаќа 22 центри за искуство и 76 сервисни точки низ целата земја.

Компанијата е формирана преку партнерство меѓу Холдинг групацијата Анадолу, БМЏ, Турксел, Зорлу холдинг и Унијата на комори и берзи на Турција (TOBB).

Првите два прототипа на првиот електричен модел T10X беа претставени во декември 2019 година, а по објавувањето на цените во март 2023 година беа примени 177.000 нарачки.

Моделот T10F беше претставен на CES 2024 и започна со продажба во септември 2025 година во Турција и Германија, а двата модела добија пет ѕвезди за безбедност од Euro NCAP.

Тогг доминираше на турскиот пазар на електрични возила со 25% удел, односно 16.745 продадени возила во првите пет месеци од 2026 година, според податоците на Здружението на автомобилски дистрибутери и мобилност.

T10X беше најпродаван модел со 9.070 единици, а по него следува T10F со 7.675 продадени возила.

Минатата година компанијата ја заврши како лидер на домашниот пазар со рекордни 39.020 продадени возила.

Производството во технолошкиот кампус во Гемлик, отворен во октомври 2022 година, го зголеми уделот на домашни компоненти од 51% на 81,72% за T10X и 83,9% за T10F.

Неодамна компанијата ја претстави својата платформа за вештачка интелигенција Can.ai, развиена во соработка со Microsoft Türkiye, а објави и големо ажурирање на софтверот TruOS за подобрување на корисничкото искуство.

Исто така, Тогг ја прошири премиум понудата со почеток на дигитални нарачки за серијата 4More со два мотора и погон на сите тркала.

Мрежата Trugo на Тогг, која работи со обновлива енергија, успешно реализира повеќе од 5 милиони трансакции за полнење на 2.000 станици.

Компанијата е главен спонзор на турските фудбалски и кошаркарски репрезентации и има партнерство со CATL преку подружницата CAIT за развој на нова платформа за Б-сегмент возила, чија испорака се очекува од средината на 2027 година.

Според листата на Истанбулската индустриска комора (ISO), Тогг се искачи на 28. место меѓу 500 најголеми индустриски компании во Турција за 2025 година.