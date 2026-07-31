- Тестирањата и развојните активности продолжуваат со прототипите П1 и П2, кои располагаат со понапредна системска архитектура

Турскиот борбен авион КААН ги започна предлетните тестови на рулање - Тестирањата и развојните активности продолжуваат со прототипите П1 и П2, кои располагаат со понапредна системска архитектура

Турскиот борбен авион од домашно производство КААН ги започна предлетните тестови за рулање, според новообјавените видеоснимки, пренесува Анадолу.

Турски аеровселенски индустрии (ТАИ) на својот профил на платформата „НСосјал“ објавија видео на кое се гледа најновиот прототип на авионот како се движи по пистата.

Прототипот, кој сè уште не ја добил својата финална боја, изведува тестови за рулање како дел од испитувањата на копно кои претходат на идното тестирање при летање.

Првиот прототип на КААН го изврши својот прв лет во 2024 година.

По успешниот прв лет, програмата влезе во нова фаза со производство на дополнителни прототипови, кои ќе ја продолжат програмата за тестирања на авионот во лет.

Тестирањата и развојните активности продолжуваат со прототипите П1 и П2, кои располагаат со понапредна системска архитектура.