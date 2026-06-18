- Церемонијата на потпишување се одржа на штандот на Секретаријатот за одбранбена индустрија на Турција

Турската и шпанската одбранбена индустрија потпишаа договори за стратегиска соработка - Церемонијата на потпишување се одржа на штандот на Секретаријатот за одбранбена индустрија на Турција

Претставници на одбранбената индустрија на Турција и Шпанија потпишаа договори за стратегиска соработка на меѓународниот саем за одбрана „Еуросатори“ во Париз, соопштија денес од турскиот Кластер за одбрана и авијација ОСТИМ (OSSA), јавува Анадолу.

Церемонијата на потпишување се одржа на штандот на Секретаријатот за одбранбена индустрија на Турција, а на неа, според соопштението, како набљудувач присуствуваше заменик-претседателот Ѓокан Учар, заедно со претставници од секторот.

Се очекува овие договори да бидат основа за организирање идни настани во областа на одбраната и авијацијата во Анкара и Валенсија.

Првиот протокол беше потпишан меѓу генералниот директор на „Некст џенерејшан фејрс“, Ердал Уста, и генералниот директор на „Ферија Валенсија“, Маријано Клементе, со цел да се комбинира искуството на двете земји за изложби и секторски настани.

Вториот меморандум за разбирање беше потпишан за зајакнување на регионалната и секторската соработка меѓу турските и шпанските одбранбени екосистеми.

Меморандумот за разбирање го потпишаа претседателот на OSSA, Ибрахим Јарсан, и Фелипе Караско, заменик-министер за индустрија и владин секретар на Валенсија.

Договорот има за цел да ја забрза интеграцијата на малите и средните претпријатија (МСП) и главните изведувачи од двете земји, истовремено поддржувајќи ја соработката во синџирите на снабдување, трансферот на технологии и заедничките производствени капацитети.

Јарсан изјави дека договорот е важна стратегија за проширување на меѓународните пазари.

„Целта ни е подинамично да ги интегрираме високите производствени капацитети на нашите МСП со шпанските главни изведувачи и глобалниот синџир на снабдување“, рече тој.

„Ова потпишување, спроведено под покровителство на Секретаријатот за одбранбена индустрија, ќе воспостави не само комерцијална врска меѓу двете земји, туку и долгорочен мост за технологија и заедничко производство“, додаде тој.

​​​​​​​Јарсан истакна дека првиот конкретен резултат од оваа соработка ќе биде реализиран во рамките на настанот „Денови на индустриска соработка во одбраната и воздухопловството – ИДА Турција“, што ќе се одржи во Анкара од 14 до 16 октомври.

Тој додаде дека по настанот на кој домаќини ќе бидат водечките компании од секторот во Анкара, соработката ќе продолжи во Валенсија со настанот „Денови на соработка во одбраната и воздухопловството – ИДА Шпанија“, што ќе се одржи од 22 до 24 септември 2027 година.

Протоколите ги поддржуваат напорите на двете земји за зголемување на пазарниот удел на нивните одбранбени и воздухопловни екосистеми и за зајакнување на нивниот капацитет за заедничко производство и технолошка соработка.