Турската бизнис-заедница ја повика Европа да го оживее процесот за членство на Турција во ЕУ - „Иднината на односите меѓу Турција и ЕУ не ја гледаме само како економско партнерство, туку како стратегиска неопходност“

Одборот за надворешни економски односи на Турција започна кампања за јавна дипломатија, повикувајќи ги германскиот канцелар Фридрих Мерц и другите европски лидери да го оживеат закочениот процес за членство на Турција во Европската Унија, со аргумент дека „силна Европа е невозможна без Турција“, пренесува Анадолу.

Одборот за надворешни економски односи, познат како ДЕИК, неделава објави отворено писмо на цела страница во германскиот весник „Билд“, како дел од втората фаза на пошироката иницијатива временски усогласена со Денот на Европа.

Кампањата следува по сличните апели објавени во „Фајненшал тајмс“ во јануари.

Одборот повика на „промена на парадигмата“ по долгогодишните закочени преговори за пристап, тврдејќи дека интеграцијата на Турција во економската безбедност и одбранбената архитектура на ЕУ стана стратегиска неопходност среде предизвиците кои ја вклучуваат миграцијата, демографските промени, брзото ширење на вештачката интелигенција и енергетската транзиција.

Во писмото, исто така, се опишува целосната интеграција на Турција како суштинска за ЕУ ​​да се појави како глобална сила, цитирајќи го она што беше наречено визионерски пристап на Мерц на Безбедносната конференција во Минхен.

Беше нагласено дека турската бизнис-заедница веќе долго време е интегрирана во европските синџири на вредности и се аргументираше дека обезбедувањето веродостоен пат кон членство во ЕУ би помогнало да се вратат стратегиската јасност и заемната доверба меѓу Брисел и Анкара.

Одборот побара и итна модернизација на Царинската унија меѓу ЕУ и Турција, нагласувајќи дека тоа е од клучно значење за зајакнување на конкурентноста на Европа во услови на зголемена геополитичка фрагментација.

Мехмет Али Јалчиндаг, претседател на Бизнис-советот Турција - Европа при ДЕИК, изјави дека кампањата ќе се прошири со слични отворени писма во водечките весници во Франција, Италија, Белгија и Холандија.

„Иднината на односите меѓу Турција и ЕУ не ја гледаме само како економско партнерство, туку како стратегиска неопходност“, рече тој.

​​​​​​​Јалчиндаг додаде дека групата ќе ги продолжи своите активности за соработка со универзитетите, граѓанските организации и тинк-тенк центрите со цел да ја промовира својата визија меѓу засегнатите страни.