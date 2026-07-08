Трамп упати пофалби за претседателот Ал-Шара, посочувајќи дека тој извршил „фантастична работа“ во обединувањето на земјата во „многу краток период“.

Трамп ја разгледува можноста за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот Трамп упати пофалби за претседателот Ал-Шара, посочувајќи дека тој извршил „фантастична работа“ во обединувањето на земјата во „многу краток период“.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, денеска изјави дека најверојатно ќе ја отстрани Сирија од американската листа на држави што го спонзорираат тероризмот, јавува Анадолу.

„Мислам дека ќе го сторам тоа. Зошто не би го направил тоа?“, рече Трамп кога го прашаа дали ќе ја отстрани Сирија од списокот на земји кои го спонзорираат тероризмот.

Тој ги даде овие изјави за време на состанокот со сирискиот претседател Ахмед ал-Шара на маргините на Самитот на НАТО во турскиот главен град.

Трамп упати пофалби за претседателот Ал-Шара, посочувајќи дека тој извршил „фантастична работа“ во обединувањето на земјата во „многу краток период“.

Според американскиот претседател, Сирија е „многу стабилизирана“, а тој изрази гордост поради тој процес.

Тој потсети дека состојбата во Сирија претходно била крајно хаотична, но ситуацијата се променила со стапувањето на новата администрација. Трамп додаде дека укинувањето на санкциите од страна на САД било клучен поттик за напредокот на Сирија.

„Ги укинавме санкциите кон земјата, што навистина, според мене, беше голем поттик“, рече Трамп. „Горди сме на работата што ја врши.“

- Регионалната безбедност и Хезболах

Во однос на воената координација, американскиот претседател сугерираше дека новата сириска Влада би можела да игра улога во спротивставувањето на регионалните закани.

На прашањето дали Сирија би помогнала во борбата против Хезболах, Трамп одговори: „Тие би можеле да помогнат. Ќе видиме. Мислам дека постигнуваме голем напредок.“

Трамп рече дека разговарал со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за повлекувањето на Тел Авив од јужен Либан.

„Мислам дека сакаат“, рече тој, тврдејќи дека Израел „се согласува“ со Либан.