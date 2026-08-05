- Мајстор обучувачката Доне Ајтекин ги вградува симболите на Кападокија и локалните мотиви во сувенири изработени од отпадни материјали

Со сувенири направени од отпад придонесува за семејниот буџет - Мајстор обучувачката Доне Ајтекин ги вградува симболите на Кападокија и локалните мотиви во сувенири изработени од отпадни материјали

Доне Ајтекин, која околу 10 години работела како мајстор обучувач во центрите за народно образование и општините во Невшехир, во својата работилница го претвора отпадот што би завршил во ѓубре во сувенири, придонесувајќи за семејниот буџет.

Знаењето и искуството што со години им го пренесувала на своите курсисти, Ајтекин ги пренесе во работилницата што ја основала во населбата Нар.

Таа им дава нов живот на отпадните стаклени шишиња, неискористените предмети за домаќинство и овошните семки, изработувајќи дезени на керамика, дрво и тиква и претворајќи ги во декоративни производи.

Фотографија : Behçet Alkan/AA

Ајтекин ги пласира своите производи пред туристите преку хотелите, туристичките агенции и продавниците за сувенири во Кападокија.

Со вградување на симболите на Кападокија и локалните мотиви во своите дела, Ајтекин придонесува за заштита на животната средина и на туристите им ги претставува културните вредности на регионот од поинаква перспектива.

Доне Ајтекин за Анадолу изјави дека во текот на својата професионална кариера обучила стотици курсисти и дека работата во работилницата за која сонувала со години е извор на среќа за неа.

- „Продаваме преку интернет“

Раскажувајќи дека во работилницата организира и практични активности за посетителите, Ајтекин рече дека планира да организира и образовни програми за развивање на рачните вештини на жителите во населбата.

Фотографија : Behçet Alkan/AA

Нагласувајќи дека инспирација црпи од природните и културните богатства на Кападокија, Ајтекин рече:

„Му придавам значење на рециклирањето. Се обидувам отпадните шишиња, послужавници, грнци, хартија и други производи да ги вратам во употреба. Особено за да придонесеме за туризмот и да го промовираме нашиот регион Кападокија, продаваме преку интернет.“

Апелирајќи до жените да не се откажуваат од производството, Ајтекин рече: „Со години ги обучував нашите жени. И тие придонесоа за сопствената економија. Нашите жени нека не се откажуваат од своите соништа. Нека можат и тие да го пласираат она што го научиле и она што го произвеле.“