САХА 2026: Турција се стреми да се најде меѓу 10 најголеми извозници на одбранбена и аеровселенска индустрија

Турција има цел да стане еден од првите 10 светски извозници во одбранбената и аеровселенската индустрија додека го проширува капацитетот на производството, ги прошири глобалните партнерства и ја намалува странската зависност во клучните технологии, изјавија високи претставници денес на отворањето на САХА 2026, јавува Анадолу.

Меѓународниот саем за одбрана и аеровселенска индустрија САХА 2026 беше отворен во Експо центарот во Истанбул во организација на „САХА Истанбул“, најголем кластер за одбранбена, аеровселенска и вселенска индустрија во Турција и Европа.

На церемонијата на отворање присуствуваа турскиот министер за национална одбрана Јашар Ѓулер, министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџир, секретарот за одбранбена индустрија на Турција, Халук Ѓоргун, претседателот на „САХА Истанбул“, Халук Бајрактар, претседателот на „Бајкар“ Селчук Бајрактар и високи претставници од неколку земји.

Ѓоргун истакна дека Турција извезла производи од одбранбената и аероиндустријата во вредност од 10,5 милијарди долари во 185 земји во текот на изминатите 12 месеци.

„Имаме цел набрзо да надминеме 11 милијарди долари и да ја позиционираме Турција меѓу првите 10 земји во светот според извозот во одбраната и аероиндустријата“, рече тој.

„Пристапот на Турција по ова прашање е јасен. Нашата сила ја ставаме во служба на стабилноста, а не на хаосот. Нашата технологија не ја гледаме како алатка за тензии, туку како гаранција за мирот и безбедноста“, додаде тој.

Ѓоргун рече дека Турција ќе ја елиминира странската зависност во клучните технологии, ќе го прошири извозот на одржлив начин и ќе ја зајакне соработката меѓу јавниот сектор, индустријата и академската заедница.

Тој додаде дека САХА 2026 не е само изложба туку тоа е мултидимензионална платформа што ги здружува главните изведувачи, малите и средните претпријатија, стартапите, инвеститорите, јавните институции, странските делегации и развивачите на технологии.

- Турција станува „партнер за решение“ на Европа -

Турскиот министер за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџир изјави дека Турција станала клучен партнер за Европа додека континентот се стреми да го зајакне својот одбранбен капацитет.

„Европа, која е 80% зависна од странски извори за одбранбени производи и се движи кон засилување на својот одбранбен капацитет против безбедносните закани, има потреба од Турција како свој партнер за решение“, рече Каџир.

Тој посочи дека одбранбениот сектор на Турција има широко, високотехнолошко и економично портфолио на производи чија улога во менувањето на правилата на игра е докажана на терен.

„Нашиот сектор е во позиција да ги обезбеди решенијата што се потребни за европскиот одбранбен екосистем“, рече тој.

Каџир најави дека Турција подготвила Мастер план за индустриски области за водење на турската индустрија во следните 30 години и проширување на планираните индустриски зони од 160.000 хектари на 350.000 хектари.

„Со новите индустриски области што ги дизајниравме како индустриски мегазони, ќе го прошириме нашето производство во одбранбената индустрија низ пошироки географски простори и ќе создадеме нови кластери на одбранбената индустрија во Анадолија“, рече тој.

- Глобалните трендови во одбраната ја преобликуваат индустријата -

Претседателот на „САХА Истанбул“, Халук Бајрактар, рече дека САХА 2026 е повеќе од саем, нарекувајќи го зборно место за „умовите што ќе доминираат со технологијата“.

Бајрактар истакна дека на саемот, кој зафаќа околу 400.000 квадратни метри, ќе присуствуваат повеќе од 263 водечки меѓународни компании од над 120 земји.

Тој рече дека трговските војни, протекционизмот, борбите за технолошки суверенитет, енергетската нестабилност и прекините на клучните маршрути, како што е Ормускиот Теснец, ја откриле кревкоста на индустриските синџири на снабдување.

Бајрактар додаде дека беспилотните летала се позиционирани во центарот на конвенционалното војување, додека глобалните трошоци за одбрана достигнале историски максимум од 2,9 билиони долари.

Тој посочи дека стапката на локализација на Турција во одбраната пораснала од околу 20% на почетокот на 21 век на 83%, додавајќи дека целта за извоз на земјата за 2026 година е 13 милијарди долари.

Бајрактар рече дека на САХА 2026 се очекува да гостуваат повеќе од 1.700 компании и над 150.000 посетители, со планирани речиси 200 церемонии на потпишување и повеќе од 30.000 деловни состаноци.

До 9 мај саемот ќе биде отворен за посетителите.