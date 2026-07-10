Продажбата на американски мотори за млазен авион Ф110 на Турција ќе продолжи, Конгресот не ја блокира - Продажбата опфаќа интеграција, склопување, надворешна модификација, сертификација, тестирање, одбранбени услуги и трансфер на технички податоци поврзани со моторите F110-GE-129E/F за борбените авиони КААН

Клучна фаза во процесот на известување на американскиот Конгрес за продажба на моторитe Ф110 што ќе се користат за турскиот автохтон борбен авион од петта генерација, КААН, е завршена, при што Конгресот не се спротивстави на продажбата во текот на 15-дневниот период на ревизија, јавува Анадолу.

По формалното известување на американскиот Стејт департмент до Конгресот на 24 јуни 2026 година, во врска со предложената продажба на странска војска, неколку членови на Конгресот поднесоа заедничка резолуција со која се бара да се запре продажбата во текот на 15-дневниот период на преглед што се однесува на сојузниците на НАТО.

Заедничката резолуција, потпишана од девет членови на Конгресот и доставена и до Претставничкиот дом и до Сенатот, повика на блокирање на планираната продажба на одредена одбранбена опрема, услуги и сродна поддршка за Турција.

Сепак, резолуцијата не е донесена на седница ниту на Претставничкиот дом ниту на Сенатот пред да истече периодот на ревизија. Како резултат на тоа, кога 15-дневниот период на ревизија заврши на 9 јули, продажбата на моторите Ф110 продолжи без да се соочи со никаква пречка од Конгресот.

Продажбата опфаќа интеграција, склопување, надворешна модификација, сертификација, тестирање, одбранбени услуги и трансфер на технички податоци поврзани со моторите F110-GE-129E/F за борбените авиони КААН.

- Пратениците кои сакаат да ја блокираат продажбата се познати противници -

Заедничката резолуција ја поднесе претставничката од демократите, Дина Титус, од Невада, со поддршка на осум други членови на Конгресот од редот на демократите.

Меѓу потписниците беа неколку пратеници кои претходно се спротивставија на продажбата на оружје на Турција, како Бред Шерман, Дина Титус, Крис Папас и Џим Мекговерн, кои се спротивставија на претходниот извоз на оружје за одбрана, како што е продажбата на борбени авиони Ф-16 на Турција.

Други поддржувачи на резолуцијата - Џим Коста, Џош Готхајмер, Мајк Квигли и Џорџ Латимер - претставуваат дистрикти со влијателни ерменски, грчки и израелски дијаспорни заедници. Овие пратеници често се поврзуваат со конгресното противење на продажбата на оружје за Турција.

- Како функционира процесот?

Во САД, големите продажби на оружје на странски земји се предмет на период на ревизија во Конгресот откако Стејт департментот формално ќе го извести. За продажба на сојузници од НАТО, овој период на преглед трае 15 дена.

Во тој период, членовите на Конгресот можат да предложат заедничка резолуција за блокирање на предложената продажба. Сепак, за таквата резолуција да стапи на сила, таа мора да биде одобрена и од Претставничкиот дом и од Сенатот, а потоа потпишана од претседателот Доналд Трамп.

Доколку претседателот стави вето на резолуцијата, на Конгресот ќе му треба двотретинско мнозинство во двата дома за да го поништи ветото - најмалку 290 гласови во Претставничкиот дом и 67 гласови во Сенатот.

Бидејќи резолуцијата со која се бара блокирање на продажбата на моторите Ф110 на Турција никогаш не беше ставена на дебата или гласање за време на периодот на преглед, не беше започнат законодавен процес за запирање на продажбата. Следствено, откако истече 15-дневниот период на преглед, трансакцијата можеше да продолжи без да се бара разгледување од страна на кој било дом на Конгресот.

Во следната фаза, ќе продолжат техничките и комерцијалните преговори во врска со набавката на моторите Ф110 меѓу американската администрација, надлежните владини агенции, производителот на мотори и надлежните турски власти. Се очекува идните дискусии да се фокусираат на распоредот за испорака, интеграцијата на моторите, тестирањето и активностите за сертификација.