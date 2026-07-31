- Бројот на посетители се намали за 2,7 % во однос на претходната година на 24,84 милиони во периодот јануари-јуни

Приходите од туризмот во Турција достигнаа 25,75 милијарди долари во првата половина од годинава - Бројот на посетители се намали за 2,7 % во однос на претходната година на 24,84 милиони во периодот јануари-јуни

Приходите од туризам во Турција се намалија за 0,1 % на годишно ниво на 25,75 милијарди долари во првата половина од 2026 година, според официјалните податоци објавени денес, јавува Анадолу.

Бројот на посетители се намали за 2,7 % во однос на претходната година на 24,84 милиони во периодот јануари-јуни, покажаа податоците од Турскиот институт за статистика (TurkStat).

И покрај намалувањето на бројот на посетители, просечната потрошувачка по посетител се зголеми за 2,5 % на 1.020 долари, додека просечната потрошувачка по ноќ се зголеми со иста стапка на 108 долари.

Во вториот квартал, кој го опфаќа периодот од април до јуни, приходите од туризам се намалија за 2,6 % на годишно ниво на 15,87 милијарди долари.

Приходите остварени од посетителите изнесуваа вкупно 15,66 милијарди долари, додека патниците со трансфер придонесоа со 209,5 милиони долари. Турските граѓани кои живеат во странство учествуваа со 15,6 % во приходите остварени од посетителите.

Индивидуалните трошоци изнесуваа 10,93 милијарди долари во текот на кварталот, додека трошоците за пакет-тури изнесуваа вкупно 4,72 милијарди долари.

Во периодот април–јуни, бројот на посетители што ја напуштиле Турција се намалил за 5,1 отсто во споредба со истиот период лани, на 15,58 милиони. Од нив, речиси 2,53 милиони (16,2 %) биле турски државјани кои живеат во странство.

Просечната потрошувачка по посетител се зголеми за 2,5 % на 1.005 долари во вториот квартал, додека просечната потрошувачка по ноќевање се зголеми за 2,8 % на 113 долари.

Потрошувачката за пакет-тури учествуваше со 30,2 % во вкупните приходи од туризмот, по што следуваат храна и пијалаци со 21 %, меѓународен превоз со 12,4 % и сместување со 11,3 %.

Во споредба со истиот квартал минатата година, трошоците за пакет-тури се намалија за 5,5 %, додека трошоците за меѓународен превоз се намалија за 6,1 %. Трошоците за сместување се зголемија за 11,7 %, а трошоците за храна и пијалаци се зголемија за 5,2 %.

Најголем дел од посетите – 71,3 отсто – биле за одмор, забава, спорт и културни активности. На посетите на роднини и пријатели отпаѓа 16,6 отсто, а на шопингот 6 отсто.