- Дводневниот самит ќе ги собере лидерите од 32-те земји членки на НАТО, заедно со илјадници дипломати, новинари и поканети гости

Претседателскиот комплекс во Анкара подготвен за 36. самит на НАТО - Дводневниот самит ќе ги собере лидерите од 32-те земји членки на НАТО, заедно со илјадници дипломати, новинари и поканети гости

Завршени се финалните подготовки во Претседателскиот комплекс во Анкара, каде што Турција, почнувајќи од утре, ќе биде домаќин на 36. самит на НАТО на шефови на држави и влади, јавува Анадолу.

Дводневниот самит ќе ги собере лидерите од 32-те земји членки на НАТО, заедно со илјадници дипломати, новинари и поканети гости.

Финализирани се безбедносните, логистичките, комуникациските и техничките подготовки за собирот, на кој лидерите се очекува да разговараат за зајакнување на капацитетите за одвраќање и одбрана на НАТО, евроатлантската безбедност, одбранбените издвојувања, идните стратегиски цели на Алијансата, како и за регионалните и глобалните безбедносни прашања.

За потребите на учесниците на самитот ќе бидат ставени на располагање аеродромите „Есенбога“, „Анкара“ и „Муртад“.

Преземени се големи безбедносни мерки низ главниот град, при што полицијата, жандармеријата и другите безбедносни единици работат координирано околу Претседателскиот комплекс. Дополнителни мерки ќе бидат спроведени во воздушниот простор, на патиштата и на критичните точки.

Вкупно 56.927 припадници на безбедносните служби, вклучувајќи 48.841 полицаец, 7.447 припадници на жандармеријата и 639 експерти за кибербезбедност, ќе бидат ангажирани за безбедноста на самитот.

Во комплексот, салите за состаноци на лидерите, просторите за билатерални разговори и секциите за заеднички прес-конференции се опремени со напредна комуникациска инфраструктура.

Меѓународниот медиумски центар, воспоставен во Претседателската национална библиотека, исто така започна со работа, обезбедувајќи техничка поддршка за домашните и странските новинари. За самитот во Анкара е формирана медиумска работна група од 850 членови.

Покрај тоа, илјадници лица ќе бидат ангажирани во секторите за протокол, безбедност, здравствена заштита, транспорт, логистика, преведувачки услуги и техничка поддршка за беспрекорно одвивање на настанот.

За време на самитот се планирани и билатерални средби меѓу лидерите, како и низа придружни настани.​​​​​​​

Самитот, чиј домаќин е Турција, се очекува да обезбеди платформа за процена на безбедносните предизвици со кои се соочува Алијансата и да ги постави темелите за одлуки насочени кон зајакнување на соработката меѓу сојузниците.