- „Кизилај е врежанa во сеќавањата на нашите браќа и сестри низ нашата татковина преку својата работа во Палестина, Босна и Херцеговина, Авганистан, Сомалија, Ирак и Сирија“

Претседателот на Турција ја пофали хуманитарната работа на Турската црвена полумесечина во конфликтните зони - „Кизилај е врежанa во сеќавањата на нашите браќа и сестри низ нашата татковина преку својата работа во Палестина, Босна и Херцеговина, Авганистан, Сомалија, Ирак и Сирија“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека Турската црвена полумесечина, позната како Кизилај, заработила трајно место во меморијата на луѓето низ различни конфликтни зони во целиот свет преку својата хуманитарна работа, јавува Анадолу.

„Кизилај е врежанa во сеќавањата на нашите браќа и сестри низ нашата татковина преку својата работа во Палестина, Босна и Херцеговина, Авганистан, Сомалија, Ирак и Сирија“, рече Ердоган на церемонијата на доделување награди на Турската црвена полумесечина во Анкара.

Истакнувајќи ги напорите на организацијата во Газа, Ердоган рече дека Кизилај доставила повеќе од 26.000 тони хуманитарна помош во енклавата, каде што, како што рече, продолжуваат нападите од „ционистичката геноцидна мрежа предводена од Нетанјаху“.

Тој, исто така, истакна дека од 7 октомври, Кизилај им помогнала на Палестинците во Газа со 15 милиони топли оброци и дистрибуирала топла храна на 30.000 луѓе дневно.

Ердоган рече дека Турција ќе продолжи и со својата хуманитарна поддршка и со напорите за барање одговорност.

„Турција, додека им подава рака на угнетените, ќе продолжи да прави сè што е во нејзина моќ за да се осигури дека за мрежата на масакри ќе се одговара пред законот и историјата“, нагласи тој.

Ердоган упати предупредување до оние за кои рече дека го следат патот на лидерот на нацистичка Германија.

„Оние кои ги следат стапките на Хитлер не треба да заборават дека ако продолжат по овој пат, нивната судбина ќе биде иста како и на другите тирани во историјата“, рече Ердоган.

„Под сегашната администрација, Израел се претвори во фабрика за провокации чии единствени суровини се крв и солзи, нестабилност и хаос“, додаде турскиот претседател.