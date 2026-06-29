- Говорејќи на отворањето на Парламентарниот самит на НАТО во Истанбул, Куртулмуш рече дека не може да има траен мир во светот без мир на Блискиот Исток и нема мир на Блискиот Исток без мир за Палестинците

Претседателот на турскиот Парламент: Прекинот на израелската агресија клучен за обезбедувањето светски мир - Говорејќи на отворањето на Парламентарниот самит на НАТО во Истанбул, Куртулмуш рече дека не може да има траен мир во светот без мир на Блискиот Исток и нема мир на Блискиот Исток без мир за Палестинците

Претседателот на турскиот Парламент, Нуман Куртулмуш, денес изјави дека прекинот на моменталните активности на израелската Влада не само што ќе им овозможи на Палестинците да живеат во мир туку ќе помогне и во обезбедувањето на светскиот мир, јавува Анадолу.

Говорејќи на отворањето на Парламентарниот самит на НАТО во Истанбул, Куртулмуш рече дека не може да има траен мир во светот без мир на Блискиот Исток и нема мир на Блискиот Исток без мир за Палестинците.

„Крајот на овие акти на агресија од страна на израелската Влада не само што ќе им овозможи на Палестинците да постигнат мир и спокојство туку би значело и обезбедување на светскиот мир“, рече тој.

Куртулмуш ја повтори поддршката на Турција за формирање независна и суверена палестинска држава со Источен Ерусалим како главен град, додавајќи дека „нема друг пат напред освен дводржавно решение“.

Тој, исто така, ги повика членките на НАТО и меѓународната заедница да ги поддржат тековните мировни иницијативи во регионот.

Повикувајќи се на неодамнешниот меморандум за разбирање меѓу Иран и САД, Куртулмуш рече дека преговорите што започнаа во Швајцарија даваат надеж за „траен и праведен мир“.

„Се надеваме дека на крајот тие ќе доведат до траен и праведен мир, не само до прекин на огнот, туку до вистинско мировно решение“, рече тој.

Куртулмуш, исто така, ги истакна претходните напори за посредување на Анкара, вклучително и за Иницијативата за транспорт на жито преку Црно Море и повеќекратните размени на затвореници меѓу Украина и Русија.

Во врска со одбранбената соработка, тој истакна дека Турција постигнала значителен напредок во својата одбранбена индустрија и подготвена е да ги сподели своите капацитети со сојузниците.

Куртулмуш, исто така, ја потврди посветеноста на Турција на целта на НАТО за издвојување на 5% од бруто-домашниот производ за одбраната и ги критикуваше ембаргата на одбранбената индустрија наметнати од некои сојузници како „еднострани, бесмислени и спротивни на духот на Алијансата“.

Тој рече дека светот и НАТО се на „историска раскрсница“ и повика на соработка за да се помогне во воспоставувањето „нов, праведен и правичен светски поредок“.