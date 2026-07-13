- „Ја изгубив раката, но татковината беше безбедна. Ништо друго не беше важно. Дури и да поминат 50 години, ние ќе продолжиме да го носиме тој ден во нашите срца.“

Преживеани од обидот за државен удар на 15 јули, десет години подоцна, се присетуваат на ноќта на отпорот - „Ја изгубив раката, но татковината беше безбедна. Ништо друго не беше важно. Дури и да поминат 50 години, ние ќе продолжиме да го носиме тој ден во нашите срца.“

Двајца преживеани, ранети од војниците пучисти на патарините кај Орханли во Истанбул за време на неуспешниот обид за државен удар во Турција на 15 јули 2016 година, се присетија на ноќта и повредите што им го променија животот 10 години подоцна, пишува Анадолу.

Узеир Џиван ја изгуби левата рака откако беше застрелан, додека Ајшенур Толун претрпе повреда на 'рбетот поради која е во инвалидска количка.

Џиван за Анадолу рече дека излегол откако дознал дека војниците вклучени во обидот за државен удар се обидуваат да го освојат аеродромот „Сабиха Ѓокчен“.

- „Ја изгубив раката, но мојата татковина е безбедна“ -

Како сведок на воениот удар во 1980 година како тинејџер, тој рече дека знаел каква штета можат да предизвикаат ваквите интервенции за земјата и за идните генерации.

На патарините кај Орханли, Џиван рече дека првично се надевал дека ќе ги убеди војниците да не учествуваат во обидот за државен удар. Се качувал на бариерите и скандирал нагласувајќи дека војниците и полицијата се браќа.

Сепак, војниците отвориле оган врз толпата, принудувајќи го да се засолни зад цистерна за битумен.

Кога престрелката престанала, Џиван рече дека им се приближил на војниците со кренати раце и ги замолил да не пукаат. Тие отвориле оган, погодувајќи го во левата рака.

Еден цивил со маица ја стиснал неговата рана пред Џиван да биде однесен во болница, каде што лекарите и покрај напорите не можеле да му ја спасат раката.

„Кога се разбудив, прашав дали настаните се завршени и дали татковината е безбедна“, рече тој.

„Ја изгубив раката, но татковината беше безбедна. Ништо друго не беше важно. Дури и да поминат 50 години, ние ќе продолжиме да го носиме тој ден во нашите срца.“

- „Луѓе за кои верувавте дека ја штитат вашата земја пукаа во вас“ -

Толун, која во тоа време имала 23 години, рече дека таа и нејзината мајка го напуштиле својот дом во северозападната област Коџаели откако дознале за обидот за државен удар преку телевизија.

Тие се упатиле кон аеродромот „Сабиха Ѓокчен“, но не можеле да продолжат бидејќи патот бил блокиран кај патарините кај Орханли.

Толун рече дека излегла од возилото за да види што се случува кога војниците почнале да пукаат по цивилите.

Додека таа и нејзината мајка се обидувале да се засолнат зад возилата, Толун била застрелана во 'рбетот и паднала на земја.

„Луѓе за кои верувавте дека се ваши војници, кои треба да ја штитат вашата земја, пукаат во вас без двоумење“, рече таа.

Верувајќи дека можеби нема да преживее, Толун му се јавила на својот татко.

„Реков: 'Тато, ме застрелаа. Те молам дај ми го твојот благослов', а потоа ја спуштив слушалката“, се присети таа.

Толун е однесена во болница неколку часа подоцна. Таа раскажа дека нејзиното лекување и физикалната терапија продолжиле во изминатата деценија и дека сè уште се надева дека повторно ќе може да оди.

Таа моментално вежба одење со ортопедски помагала за нозете и продолжува со останатите третмани за рехабилитација.

„И покрај секоја пречка, ние ќе продолжиме да се бориме, да работиме и да произведуваме за нашата земја“, рече таа.

Повеќе од 40 лица беа ранети, а повеќемина се убиени во насилството на патарините кај Орханли.

Двајцата преживеани рекоа дека остануваат горди што отпорот на граѓаните помогнал да се спречи обидот за државен удар и тоа земјата да биде преземена од пучистите.