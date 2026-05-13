Првата дама на Турција: На Форумот за нула отпад ќе се дискутира за климатските промени

Турција ќе биде домаќин на вториот Форум за нула отпад во Истанбул од 5 до 7 јуни, соопшти денес првата дама Емине Ердоган, јавува Анадолу.

Настанот на едно место ќе собере илјадници претставници од повеќе од 160 земји за да разговараат за климатските акции, одржливоста и соработката на полето на животната средина.

Во објава на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“, Ердоган истакна дека темата за оваа година ќе биде „Патот до Анталија: Нула отпад како климатска акција“.

Таа рече дека собирот има за цел да ја зајакне свеста за животната средина, да промовира чувство на споделена глобална одговорност и да ја поддржи долгорочната меѓународна соработка во борбата против климатската криза.

Емине Ердоган, исто така, изрази надеж дека самитот ќе придонесе за подготовките за климатскиот процес КОП31 (COP31), чиј домаќин ќе биде Турција подоцна оваа година.

Форумот ќе се одржи на Аеродромот „Ататурк“.