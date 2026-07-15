- Емине Ердоган истакна дека спречениот обид за државен удар „е име на отпорот што се издигна од татковината и на непоколебливата храброст“

Првата дама на Турција им оддаде почит на загинатите херои и ветераните по повод 15 јули - Емине Ердоган истакна дека спречениот обид за државен удар „е име на отпорот што се издигна од татковината и на непоколебливата храброст“

Првата дама на Турција, Емине Ердоган, изјави дека спречениот обид за државен удар на 15 јули 2016 година ги симболизира непоколебливата храброст и отпорот на турскиот народ, оддавајќи им почит на оние што ја бранеа демократијата, пренесува Анадолу.

Во објавата на турската платформа за социјални мрежи NSocial​​​​​​​, по повод Денот на демократијата и националното единство, под хаштагот #ПобедатаЕНаша, Ердоган истакна дека 15 јули „е името на отпорот што се издигна од татковината и на непоколебливата храброст“.

„Таа ноќ нашите херои, кои со своите срца станаа светлина против темнината, станаа гласот на националната волја и чесните бранители на нашата независност“, рече таа.

Првата дама истакна дека борбата и жртвите направени за заштита на демократијата ќе „живеат засекогаш во сеќавањето на нашиот народ“.

Исто така, таа им оддаде почит на оние што ги загубија животите и на повредените за време на неуспешниот обид за државен удар.

„Со милост се сеќавам на нашите благородни шехиди што ја напишаа епопејата на 15 јули и со благодарност и признание им оддавам почит на нашите херојски ветерани“, рече таа.