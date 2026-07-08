Ердоган порача дека безбедноста на децата треба да биде „првиот принцип на дизајнирање“ на дигиталните платформи, а не само споредна или дополнителна опција.

Првата дама на Турција ги пречека сопругите на лидерите на Самитот на НАТО во Анкара Ердоган порача дека безбедноста на децата треба да биде „првиот принцип на дизајнирање“ на дигиталните платформи, а не само споредна или дополнителна опција.

Турската прва дама Емине Ердоган денес ги пречека сопругите на лидерите кои присуствуваат на 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Првата дама Емине Ердоган ги пречека сопругите на лидерите во резиденцијата „Чанкаја“, каде што се одржа тркалезна маса на тема: „Деца, технологија и безбедност: Заштита на новата генерација“.

Обраќајќи им се на присутните, Ердоган порача дека безбедноста на децата треба да биде „првиот принцип на дизајнирање“ на дигиталните платформи, а не само споредна или дополнителна опција.

„Црната кутија на алгоритмите мора да се отвори, а технолошките компании мора да подлежат на независна ревизија за социјалното влијание на нивните производи“, нагласи таа.

Ердоган истакна дека изложеноста на децата на дигиталните платформи не смее да им се остави исклучиво на компаниите водени од профит.

„Компаниите одговараат пред своите акционери, додека државите се одговорни пред своите земји“, рече таа, додавајќи дека владите имаат должност да изградат рамка насочена кон човекот со цел заштита на децата во дигиталната ера.

Турција, како што наведе, се залага за унапредување на ова прашање на меѓународно ниво преку иницијативата „Детски права во дигиталниот свет“, истовремено воведувајќи домашни мерки, вклучително и ограничувања за пристап до социјалните мрежи за деца под 15 години, задолжителна проверка на возраста и родителски контроли за платформите.

Ердоган посочи дека целта не е децата да се лишат од можностите што ги нуди технологијата, туку тие можности да се направат соодветни за нивното достоинство, безбедност и развој.

На тркалезната маса се обратија и сопругите на неколку светски лидери, вклучително и Брижит Макрон, сопругата на францускиот претседател, Олена Зеленска, сопругата на украинскиот претседател, како и сопругите и партнерките на лидерите од Литванија, Финска, Романија, Полска, Јужна Кореја, Словенија, Албанија, Чешка, Данска, Грција, Црна Гора, Естонија, Канада, Германија и Европскиот совет.

По состанокот, Емине Ердоган приреди ручек за гостинките, на кој беа послужени традиционални турски специјалитети, како фава, артичоки од Урла, полнети цветови од тиквички, сарма, кешкек и јагоди од Емиралем.

Гостинките подоцна разгледаа колекција на традиционални турски ткаенини, везови и ракотворби кои го отсликуваат анадолското, месопотамското, отоманското и турското културно наследство.

Програмата заврши со фотографирање, по што Ердоган лично ги испрати своите гостинки.