- Особено заливите во Сигаџик, како и другите познати нуркачки локации во регионот, привлекуваат внимание со своите бистри води и гребени погодни за нуркачи од сите нивоа

Подводниот свет на турски Сеферихисар нуди незаборавно нуркачко искуство во водите на Егејот - Особено заливите во Сигаџик, како и другите познати нуркачки локации во регионот, привлекуваат внимание со своите бистри води и гребени погодни за нуркачи од сите нивоа

Турскиот округ Сеферихисар, во покраината Измир, со својата богата подводна биолошка разновидност, шарениот микросвет и можностите за професионална обука, во летната сезона внесува динамика во нуркачкиот туризам, пишува Анадолу.

Особено заливите во Сигаџик, како и другите познати нуркачки локации во регионот, привлекуваат внимание со своите бистри води и гребени погодни за нуркачи од сите нивоа.

Меѓу најпознатите подводни локации се Теос Корнер, кањонот Сигаџик, потонатиот рибарски брод, потонатиот брод на Крајбрежната стража, Амфора, Телграф Бурну и Лего Хил, кои со своите длабоки кањонски ѕидови, пештери и вештачки гребени им нудат единствени можности за истражување на љубителите на нуркањето.

Морето, благодарение на „Posidonia oceanica“, ендемски вид морска трева карактеристична за Медитеранот, и богатото присуство на алги, има високо ниво на кислород, што овозможува живот на голем број морски организми – од микроорганизми до разновидни морски животни.

Фотографија : Mahmut Serdar Alakuş/AA

Покрај микроживотот, како што се шарените морски зајаци со големина на нокт, кои се особено интересни за подводните фотографи, карпестите процепи се дом и на октоподи, јастози, мурени и јата шарени риби, што дополнително го збогатува подводниот свет. Овој недопрен екосистем им овозможува на домашните и странските посетители да го истражуваат богатството на морското дно.

Во Сеферихисар, каде што интересот за нуркање се зголемува по завршувањето на учебната година и достигнува врв во јули, се организираат професионални обуки – од пробни нуркања за почетници до највисоките сертификати „Dive Master“ и „3 ѕвезди“.

Инструкторот по нуркање во центарот „TEOS Diver“, Мурат Каан Сојсал, за Анадолу изјави дека високото ниво на кислород позитивно влијае врз подводниот живот.

Фотографија : Mahmut Serdar Alakuş/AA

Нагласувајќи ја важноста на морските треви за регионот, Сојсал рече:

„Високото ниво на кислород привлекува голем број ситни организми. Тие, пак, ги привлекуваат примарните потрошувачи, а потоа и секундарните, терцијарните и квартарните потрошувачи. Токму затоа ова место магнетски ги привлекува нуркачите и луѓето што се занимаваат со подводна фотографија. Во нашиот нуркачки центар нудиме обуки од почетно ниво, пробни нуркања, па сè до сертификатите 'Dive Master' и '3 ѕвезди'. Нашите курсисти придонесуваат за развојот на нуркачкиот туризам. Најпрво започнуваат со пробно нуркање, потоа посетуваат курсеви и продолжуваат да доаѓаат за рекреативно нуркање за време на викендите.“

Кубра Дал, која од Аксарај дошла на одмор во Сеферихисар, истакна дека нуркањето во последните години станало многу популарно.

Таа рече дека ова ѝ е второ нуркачко искуство.

​​​​​​​Толга Тумба, роден и израснат во Сеферихисар, кој по многу години конечно ја остварил својата желба да нурка, рече дека почетниот страв го надминал благодарение на професионалните инструктори.

Фатманур Паша, која посетува почетна обука за нуркање, рече дека претходно немала посериозно искуство со вода, освен што знаела да плива.