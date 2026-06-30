- Посетата се реализира пред самитот на НАТО што ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара, на кој за првпат, како дел од официјалната програма, ќе биде организиран форум за одбранбената индустрија

Парламентарна делегација на НАТО во посета на турскиот гигант „Бајкар“ пред самитот во Анкара - Посетата се реализира пред самитот на НАТО што ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара, на кој за првпат, како дел од официјалната програма, ќе биде организиран форум за одбранбената индустрија

Во пресрет на претстојниот самит на НАТО во Анкара, претседателите на парламенти кои учествуваат на Парламентарниот самит на НАТО во Истанбул денес остварија теренска посета на Националниот технолошки центар „Бајкар“, на покана на претседателот на турското Собрание, Нуман Куртулмуш, јавува Анадолу.

По самитот одржан вчера во истанбулската палата „Долмабахче“, Куртулмуш заедно со претседателите на парламентите од сојузничките земји и високи парламентарни претставници го посетија Националниот технолошки центар „Оздемир Бајрактар“ на компанијата „Бајкар технологија“.

За време на теренската посета, предводена од претседателот на „Бајкар“, Селчук Бајрактар, делегацијата беше информирана за активностите на компанијата, работата во областа на одбранбените технологии и иновативните проекти.

Куртулмуш се сретна и со Џанан Бајрактар, сопругата на покојниот Оздемир Бајрактар, пионер на Националната технолошка иницијатива на Турција и на домашните борбени беспилотни летала, и мајка на Селчук Бајрактар.

Посетата се одвива пред самитот на НАТО што ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара, на кој за првпат, како дел од официјалната програма, ќе биде организиран форум за одбранбената индустрија.