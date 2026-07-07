- Како говорници учествуваа министерката за надворешни работи на Латвија, Баиба Браже, постојаниот претставник на Литванија во НАТО, Дариус Јаунишкис, и Мартин Роџер, политички директор во Министерството за надворешни работи на Естонија

Панел за безбедноста на Балтикот одржан во рамки на самитот на НАТО во Анкара - Како говорници учествуваа министерката за надворешни работи на Латвија, Баиба Браже, постојаниот претставник на Литванија во НАТО, Дариус Јаунишкис, и Мартин Роџер, политички директор во Министерството за надворешни работи на Естонија

Панелот со наслов „Зошто Нарва не е следна: Разгледување на претпоставките за ранливоста на Балтикот“ беше одржан во рамки на програмата „Сојузници во Анкара“, организирана во соработка со Дирекцијата за комуникации на Турција, Минхенската безбедносна конференција (MSC) и Фондацијата за политички, економски и општествени истражувања (SETA), во рамки на 36. самит на НАТО, јавува Анадолу.

Панелот, модериран од Балтичкиот меѓународен центар за безбедносна политика, се одржа во „Анкара палас“, во главниот град на Турција, Анкара.

Како говорници учествуваа министерката за надворешни работи на Латвија, Баиба Браже, постојаниот претставник на Литванија во НАТО, Дариус Јаунишкис, и Мартин Роџер, политички директор во Министерството за надворешни работи на Естонија.

Браже рече дека Русија не е подготвена да го предизвика НАТО, но е подготвена да создава „лажни дилеми“, нагласувајќи дека сојузниците не смеат да ја изгубат сериозноста во однос на безбедноста и одбраната.

Наведувајќи дека НАТО има влијание врз начинот на кој сојузниците работат заедно, планираат, се подготвуваат и ги обликуваат одбранбените планови, Браже повика Алијансата да обезбеди инвестиции внатрешно во домашната безбедност, границите и разузнавачката соработка, дека НАТО треба да има доверба во сопствените капацитети и да обезбеди одвраќањето да остане ефикасно.

Браже рече дека биле изложени на надворешно мешање и операции за дезинформации насочени кон слабеење на поддршката за Украинците.

Таа исто така рече дека луѓето во нејзината земја, без оглед на потеклото, сакаат да бидат дел од латвиската држава, додавајќи дека и покрај различното етничко потекло, луѓето сакаат да ја бранат земјата.

- Критики кон Русија -

Постојаниот претставник на Литванија во НАТО, Јаунишкис, рече дека не ја гледаат Белорусија како „одделна“ од Русија, тврдејќи дека Минск целосно зависи од Русија во однос на енергијата, парите и поддршката.

Осврнувајќи се на прашањето со метеоролошките балони што влегуваат во Литванија од Белорусија и кои исто така пренесуваат шверцувани цигари, Јаунишкис рече дека тие предизвикале сериозни безбедносни проблеми.

Јаунишкис исто така нагласи дека Русија и Белорусија шират пропаганда со лажни информации за историјата на неговата земја.

Естонскиот претставник Роџер го привлече вниманието кон кибербезбедноста, велејќи дека државните институции се борат против оваа закана и дека јавната отпорност како резултат на тоа е зголемена.

Роџер рече дека Нарва, град во Естонија на границата со Русија, не е следната цел на Москва.

„Верувам дека одвраќањето што го изградивме во Естонија, и на национално ниво и заедно со сојузниците, нè доведе до точка каде што Русите навистина не можат да ризикуваат да преземат таков чекор во Естонија“, рече тој.

Нагласувајќи дека Естонија направила значителни инвестиции во безбедноста на границите, Роџер истакна дека 81 отсто од Естонците веруваат дека земјата треба да се спротивстави во случај на напад.