На сесијата „Heritage Code“ на КазанФорум беше разгледана дигиталната трансформација на медиумите

Во рамки на „Русија - исламски свет: КазанФорум 2026“, што се одржа во главниот град на Татарстан, Казан, беше реализирана сесијата насловена „Heritage Code: The Digital Evolution of Meanings“, на која беа разгледани актуелни теми од областа на медиумите, јавува Анадолу.

Настанот, организиран во рамки на КазанФорум, чиј глобален комуникациски партнер е Анадолу, беше реализиран во соработка со Агенцијата за печат и масовни комуникации „Татмедија“ и Групата за стратегиска визија „Русија - исламски свет“.

На сесијата, која ги обедини медиумските директори од Русија и земјите членки на Организацијата за исламска соработка (ОИС), беа разгледани можностите за меѓународна соработка, создавање содржини со висока побарувачка и новите медиумски формати.

На сесијата беше разгледано и нивото до кое е развиена соработката меѓу Русија и земјите од исламскиот свет, при што беше нагласено дека оваа врска има карактер на „медиумски мост“.

Учесниците посочија дека оваа долгогодишна соработка денес достигнала посебна и стратегиска димензија, нагласувајќи ја важноста од зајакнување на дијалогот и можностите за заедничко производство.

Во програмата, влијанието на вештачката интелигенција врз медиумите беше меѓу главните теми на дневниот ред.

Додека се оценуваше како вештачката интелигенција ќе го обликува производството на медиумски содржини и трансформацијата на секторот, беа дискутирани и мерките што треба да се преземат против можните ризици и етички прашања што може да ги предизвика оваа технологија.

Меѓу говорниците имаше медиумски работници од Турција, Татарстан, Катар, Оман, Тунис, Египет, Алжир, Малезија, Казахстан, Киргистан, Узбекистан, Индонезија, Саудиска Арабија и Русија.

- На КазанФорум беше разгледана дигиталната трансформација на медиумите -

Советникот на претседателот на Република Татарстан, Марат Гатин, во своето обраќање изјави: „Денешната средба е посветена на употребата на новите технологии. Во исто време, се поставува и прашањето како современите технолошки достигнувања да ги искористиме во полза на зачувувањето на нашето културно и духовно наследство.“

Гатин истакна дека на сесијата имало широко учество од различни земји и рече: „Задоволни сме што повеќе од 50 медиумски претставници од 21 земја одговорија на нашиот повик за учество во дијалогот.“

Нагласувајќи дека вештачката интелигенција игра важна улога во трансформацијата на медиумската сфера, Гатин рече дека очекуваат конкретни предлози за соработка во оваа област.

„Од големо значење е овие средби да не останат ограничени само на големите форуми, туку да се претворат во континуирана и систематска соработка меѓу нас“, оцени Гатин.

- Вештачката интелигенција е во фокусот на дигиталната трансформација на медиумите -

Во рамки на сесијата, директорот за глобални вести и маркетинг на Анадолу, Ерман Јуксел, даде оценки за трансформацијата базирана на вештачка интелигенција во медиумските технологии.

Јуксел изјави дека Анадолу основала нова технолошка компанија и го започнала процесот на интеграција на вештачката интелигенција, додавајќи: „Овој чекор има за цел да ја зголеми и брзината и ефикасноста на нашите производствени процеси.“

Јуксел посочи дека алатките поддржани со вештачка интелигенција се користат во области како производство на содржини, превод, оптимизација на работните процеси и повеќејазично емитување, изразувајќи уверување дека оваа трансформација долгорочно ќе создаде посилен и поодржлив деловен модел за медиумските организации и ќе придонесе економски.