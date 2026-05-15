На КазанФорум претставени можностите за меѓународна соработка - Соработките меѓу Русија и исламскиот свет беа претставени преку повеќеслојни проекти

На штандовите за соработка поставени во рамки на „Русија - исламски свет: КазанФорум 2026“, што се одржа во Казан, главниот град на Татарстан, беа претставени активностите на руските региони, големите индустриски компании и меѓународните партнери, јавува Анадолу.

Штандовите за соработка формирани во рамки на КазанФорум, чиј глобален комуникациски партнер е Анадолу, се состоеја од три главни дела во кои беа претставени руските региони, партнерските и спонзорските компании, како и странските земји.

На турскиот штанд беше истакнато дека земјата претставува стратегиски логистички центар меѓу Европа и Азија, додека меѓу главните теми во презентацијата беа турската трговија, индустриските соработки и меѓународните саемски активности.

- Татарстан има функција на трговски и финансиски мост -

Република Татарстан, домаќин на форумот, беше сместена во центарот на просторот на форумот, при што беше нагласена развиената индустриска инфраструктура на регионот во областа на петрохемијата, земјоделството, машинството, авијацијата и информатичките технологии.

Беше наведено дека Татарстан, со површина од околу 68 илјади квадратни километри и население од над 4 милиони жители, има функција на трговски и финансиски мост меѓу Русија и земјите членки на Организацијата за исламска соработка.

Покрај тоа, на посетителите им беа претставени индустриските, туристичките и инфраструктурните проекти на различни региони на Русија, како и можностите за соработка на меѓународните партнерски земји во областа на трговијата, финансиите и енергијата.

Беше посочено дека штандовите за соработка во рамки на КазанФорум 2026 претставуваат една од важните платформи што придонесуваат за развој на економските и технолошките партнерства меѓу Русија и исламскиот свет.

- Штандот на Анадолу привлече внимание кај посетителите -

Книгите „Доказ“, „Сведок“ и „Обвинет“ изложени на штандот на Анадолу привлекоа големо внимание кај посетителите. Публикациите посветени на меѓународното новинарско искуство и теренските активности на Анадолу беа внимателно разгледани од учесниците.

Книгите беа меѓу публикациите што се издвојуваа на настанот бидејќи нудеа сеопфатен поглед на процесите на производство на вести и новинарската практика на агенцијата.

Студентката на Медицинскиот факултет при Казанскиот федерален универзитет, Лукрес Кентел, во изјава за Анадолу за книгите што ги разгледала, рече дека иако некои фотографии во книгите се тешки за гледање, важно е да се подготвуваат вакви публикации.

Нагласувајќи дека овие дела претставуваат доказ, Кентел им се заблагодари на сите што придонеле за нивната подготовка. Таа рече дека сака да влезе на интернет-страницата на Анадолу за подетално да ги разгледа и да ги купи книгите.

Претседателот на Управата за лекови и медицински помагала при Министерството за здравство на Турција, Ахмет Ајар, во својата оценка за книгите изложени на штандот на Анадолу, истакна дека делата „го документираат варварството што се случува во овој век“.

Посочувајќи дека фотографиите се исклучително потресни, Ајар изрази желба сите муслимани, особено во Газа, да живеат во мир. Тој додаде дека книгите содржат конкретни докази за борбата на луѓето кои имаат потешкотии во пристапот до основните потреби.