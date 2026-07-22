- Механизмот „Влезна врата“, објавен на Самитот на НАТО во Анкара, е дизајниран да служи како единствена влезна точка преку која одбранбените фирми можат да пристапат до можностите за набавки и иновации на Алијансата

НАТО со иницијативата „Влезна врата“ има за цел да ја поедностави одбранбената соработка на Турција со Алијансата - Механизмот „Влезна врата“, објавен на Самитот на НАТО во Анкара, е дизајниран да служи како единствена влезна точка преку која одбранбените фирми можат да пристапат до можностите за набавки и иновации на Алијансата

Новата иницијатива на НАТО „Влезна врата“ има за цел да го поедностави ангажманот помеѓу одбранбените фирми и институциите на Алијансата, поддржана со заедничко финансирање од околу 5,3 милијарди евра, јавува Анадолу.

Механизмот „Влезна врата“, објавен на Самитот на НАТО во Анкара, е дизајниран да служи како единствена влезна точка преку која одбранбените фирми можат да пристапат до можностите за набавки и иновации на Алијансата.

Турското Министерство за национална одбрана објави водич за процесот на набавки за да им помогне на домашните одбранбени фирми да обезбедат дел од заедничкото финансирање на Алијансата.

Водичот ги детализира чекорите неопходни за исполнување на специфичните критериуми на Алијансата за набавка на стоки и услуги, како и нејзините административни предуслови.

НАТО го користи својот заеднички фонд за финансирање на клучните заеднички потреби, како што се опремата за командување и контрола, софтверот, градежните проекти и кибербезбедноста, додека земјите членки директно набавуваат големи платформи, како што се авиони и бродови, и ги ставаат на располагање за операциите на Алијансата.

Заедничкиот буџет опфатен со новата иницијатива сè повеќе ќе се фокусира на високоприоритетни сектори како што се мрежната модернизација, системите за противвоздушна и противракетна одбрана, криптографијата и сателитските комуникации.

Новата иницијатива „Предна врата“ има за цел да им служи на бизнисите од сите големини, кои се движат од големи одбранбени фирми до мали стартапи, и да дејствува како една дигитална пристапна точка за ангажман.

Иницијативата има за цел да ги насочи процесите на ангажман и да ја прошири логистичката мрежа за снабдување што ги поддржува воените засилувања на НАТО на неговото источно крило и Силите за одговор на НАТО, вклучително и Здружената оперативна група со многу висока подготвеност (VJTF).

Агенцијата за комуникации и информации на НАТО (NCIA) ги надгледува процесите на набавки за командни, контролни и разузнавачки капацитети, додека Агенцијата за поддршка и набавки на НАТО ги надгледува цивилните работи и логистичките процеси.

НАТО доделува договори во вредност под 1,6 милиони евра врз основа на најниската технички прифатлива цена, додека користи методологија за најдобра вредност за посложени проекти.

Иницијативите како што е Забрзувач за одбранбени иновации за Северен Атлантик (DIANA) играат клучна улога во обликувањето на набавките на технологии од следната генерација.

Водичот на турското Министерство за национална одбрана ги наведува седумте чекори што турските фирми мора да ги следат за да успеат во тендерите.

Водичот бара компаниите да поседуваат важечки сертификат за безбедност на објектот од НАТО, да се регистрираат во Министерството, да ги следат можностите и да побараат изјава за исплатливост специфична за проектот за да учествуваат на тендерите.

Компаниите исто така мора да обезбедат петгодишни безбедносни дозволи за објектите и персоналот ангажиран на проектот, како и да поднесат предлози кои ги исполнуваат воените барања без користење на генеративна вештачка интелигенција (ВИ).

Целиот животен циклус на овие инвестициски проекти бара строго почитување на роковите, од првичните процени на потребите и техничките одобренија до производството, испораката и финансиските ревизии.

Компаниите мора да аплицираат до турското Министерство за надворешни работи за посети на седиштето на НАТО најмалку 15 дена пред планираниот датум.