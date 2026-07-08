Bо Декларацијата се вели дека сојузниците остануваат посветени на член 5 од Вашингтонскиот договор, трансатлантската врска и 360-степениот пристап кон одвраќањето и одбраната...

НАТО ги потврди единството на Алијансата и колективната одбрана во Декларацијата од Анкара Bо Декларацијата се вели дека сојузниците остануваат посветени на член 5 од Вашингтонскиот договор, трансатлантската врска и 360-степениот пристап кон одвраќањето и одбраната...

Лидерите на НАТО денес ја потврдија својата „непоколеблива посветеност“ на колективната одбрана и единството на Алијансата, нагласувајќи дека „напад врз еден е напад врз сите“ во Декларацијата на Самитот усвоена во турскиот главен град Анкара, јавува Анадолу.



Во Декларацијата се вели дека сојузниците остануваат посветени на член 5 од Вашингтонскиот договор, трансатлантската врска и 360-степениот пристап кон одвраќањето и одбраната, опишувајќи го „единството, солидарноста и колективната сила како основа на мирот, безбедноста и просперитетот“ за една милијарда граѓани на Алијансата.

Наведувајќи ја Русија како долгорочна закана за евроатлантската безбедност, а тероризмот како постојан предизвик, сојузниците рекоа дека европските членки и Канада минатата година ги зголемиле инвестициите за основните одбранбени потреби за повеќе од 139 милијарди долари.

Лидерите најавија повеќе од 50 милијарди долари за нови набавки од полето на одбраната и се обврзаа на проширување на колективните производствени капацитети, забрзување на иновациите со индустријата и отстранување на бариерите за трговија во одбраната меѓу сојузниците.

Тие, исто така, ветија континуирани инвестиции во напредни воени капацитети, вклучувајќи длабоки прецизни напади, интегрирана воздушна и ракетна одбрана, системи без екипаж, разузнавачки, вселенски и киберкапацитети, како и развој на интероперабилен трансатлантски „облак“ за војување и усвојување модели на вештачка интелигенција.

Во врска со Украина, НАТО изјави дека сојузниците остануваат обединети во нивната „непоколеблива поддршка“ за слободата, суверенитетот и територијалниот интегритет на Киев, ветувајќи 70 милијарди евра во воена опрема, помош и обука во 2026 година, додека ги потврдија суверените обврски за одржување на барем еквивалентни нивоа во 2027 година. Декларацијата, исто така, го поздрави повеќегодишниот заем за поддршка на Украина од Европската Унија.

Сојузниците повторија дека Иран „никогаш не смее да има нуклеарно оружје“ и го повикаа Техеран целосно да ја почитува слободата на пловидба низ Ормускиот Теснец и ѝ се заблагодарија на Турција за тоа што беше домаќин на значаен самит.