Настанот ТЕХНОФЕСТ „Сина татковина" со поморска тематика во Турција започнува во август

ТЕХНОФЕСТ „Сина татковина“, што се одржува како дел од водечкиот технолошки настан во Турција ТЕХНОФЕСТ 2026, ќе се реализира од 20 до 23 август во Командата на воено-поморското бродоградилиште „Ѓолџук“ во Коџаели, собирајќи ги на едно место ентузијастите фокусирани на поморските и подводните технологии, јавува Анадолу.

Според соопштението на ТЕХНОФЕСТ, настанот, кој за првпат беше организиран минатата година во Истанбул, привлече голем интерес кај посетителите.

Одржувајќи се во рамките на ТЕХНОФЕСТ, најголемиот светски фестивал за авијација, вселена и технологија, ТЕХНОФЕСТ „Сина татковина“ се издвојува со својата разновидна програма и натпревари кои ги опфаќаат домашно и национално развиените поморски платформи и подводни технологии.

Овогодинешниот настан ќе се одржи под координација на турското Министерство за индустрија и технологија, Министерството за национална одбрана и Фондацијата „Турски технолошки тим“, позната како Фондација Т3, а домаќин ќе биде Командата на воено-поморското бродоградилиште „Ѓолџук“.

Целта на настанот е да ја приближи поморската моќ и напредните технолошки капацитети на Турција до помладите генерации, истовремено градејќи силна визија за иднината околу домашните и националните технологии.

Младите иноватори ќе ги претворат своите идеи во технологија преку натпревари кои вклучуваат натпревар за беспилотни подводни системи, натпревар за подводни ракети и натпревар за беспилотни површински возила.

Младите заинтересирани за инженерство и претприемништво исто така ќе презентираат проекти од кои се очекува да помогнат во обликувањето на иднината на Турција на море.

Во текот на настанот, институциите кои се партнери на ТЕХНОФЕСТ ќе учествуваат во изложбените простори за да ги претстават своите активности и да стапат во контакт со посетителите.

ТЕХНОФЕСТ „Сина татковина“ исто така ќе вклучува изложби каде што посетителите ќе можат да ги разгледаат клучните воени бродови, зони за виртуелна реалност, натпревари со поморска тематика, специјални катчиња за фотографирање, демонстрации на персоналот од турските команди за подводни напади (SAT) и подводна одбрана (SAS), интерактивни зони кои ја рефлектираат поморската историја, како и разни конференции и изложби.