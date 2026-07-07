- Со клучни играчи како Турција, кои ги зацврстуваат крилата, идната насока на пошироката Алијанса треба да се заснова на сценарио во кое европските сојузници на НАТО конечно ќе преземат значително поголема одговорност за сопствената безбедност

МИСЛЕЊЕ - Кон НАТО 3.0: Патот и иднината на Алијансата - Со клучни играчи како Турција, кои ги зацврстуваат крилата, идната насока на пошироката Алијанса треба да се заснова на сценарио во кое европските сојузници на НАТО конечно ќе преземат значително поголема одговорност за сопствената безбедност

Од Јап де Хоп Схефер

- Јап де Хоп Схефер е поранешен генерален секретар на НАТО.

Додека глобалната безбедносна архитектура се соочува со својот најсериозен тест во последните децении, претстојниот самит на НАТО во Анкара доаѓа во критичен момент. Гледајќи наназад, НАТО низ својата историја помина низ многу длабоки трансформативни моменти. За време на Студената војна, јадрото на НАТО успешно ја заштитуваше Европа со децении, функционирајќи безбедно под американскиот чадор. Потоа дојде историскиот пад на Берлинскиот ѕид и последователниот распад на Советскиот Сојуз, што ја принуди Алијансата да се приспособи на целосно нов светски поредок.

По таа монументална промена, НАТО се разви во она што може да се нарече експедициско НАТО. Авганистан претставува корисен пример. Иако започна како првична интервенција предводена од САД под името Операција „Трајна слобода“, таа набрзо еволуираше во мисија предводена од НАТО, спроведена врз основа на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации. Денес, во тек е уште една длабока еволуција. НАТО сега функционира во сè покомплексно опкружување на вештачка интелигенција, соочувајќи се со реалноста на хибридните војни и затоа мора активно да се подготвува за нив. Во суштина, Алијансата моментално е на пат кон она што може да се нарече НАТО 3.0.

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Додека Алијансата влегува во оваа ера 3.0, претстојниот самит во Анкара треба – и се претпоставува – да постигне многу потребен консензус за низа критично важни прашања. Еден од главните приоритети е да се осигури дека сојузниците членки навистина ги исполнуваат своите финансиски обврски. Сојузниците минатата година во Хаг ветија дека ќе ги зголемат трошоците за одбрана на 3,5 отсто плус 1,5 отсто, односно вкупно 5 отсто. Анкара активно ќе ја разгледува оваа обврска за да се осигури дека Алијансата останува добро обезбедена со ресурси.

Надвор од финансиската сфера, Алијансата мора да се справи со тековната војна во Украина, како и со многу сложената и нестабилна ситуација на Блискиот Исток. Иако не е работа на НАТО директно да дејствува на Блискиот Исток, реалноста е дека глобалната безбедност е неделива. Од друга страна, војната Русија - Украина ќе продолжи, при што ќе загинат илјадници луѓе. Оваа тековна трагедија е многу релевантна за Алијансата, едноставно затоа што силната одбрана на источното крило на НАТО била и апсолутно треба да остане многу значаен приоритет.

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И покрај постојаните гласини и повремените песимистички прогнози за негово исчезнување во услови на овие кризи, НАТО нема да се распадне. Алијансата многупати во својата историја беше прогласувана за неизлечиво болна или дури мртва, но таа постојано се приспособуваше и преживуваше.

Како дел од таа постојана адаптација, НАТО е политички заинтересиран и длабоко вложен во случувањата на глобално ниво, вклучително и во развојот во Кина и поширокиот Индо-пацифички Регион. Не дека НАТО планира директно да дејствува таму со воен капацитет, туку повторно, глобалната безбедност е неделива. Во однос на својата традиционална улога, Алијансата е, и ќе биде силна и многу ефикасна под еден строг услов: европските сојузници да преземат многу поголем дел од целокупната одговорност, особено во однос на трошоците за одбрана. Во тој конкретен поглед, претседателот Трамп, без оглед на тоа како ќе изберете да гледате, е во право.

- Балансирање на регионалните приоритети -

Додека внатрешните дебати за споделувањето на товарот продолжуваат, внимателниот поглед кон регионалните приоритети во следните години покажува дека главниот фокус дефинитивно е источното крило на НАТО. Сепак, од гледна точка на Турција, јасно е дека НАТО не смее и не може да го занемари ниту јужното крило. Овој регион е многу важен за Турција и, по дефиниција, суштински важен за безбедноста на НАТО во целина. Но во овој точен момент, најитната и егзистенцијална закана доаѓа директно од Руската Федерација, додека таа продолжува да води агресивна војна против Украина.

- Стратегиската тежина на Турција -

Имајќи ги предвид овие огромни регионални притисоци, одлуката самитот оваа година да се одржи во Турција претставува значајно и навремено признавање на статусот на земјата како значајна средна сила. Со динамично население од над 80 милиони луѓе и голема, високо способна постојана армија, земјата носи голема додадена вредност за Алијансата на НАТО. По 2004 година, кога самитот претходно се одржа во Истанбул, секако е време Турција повторно да биде домаќин. Тоа е јасно признавање на тежината, и политичка и воена, што Турција ја носи со себе на глобалната сцена. Токму затоа Алијансата мора да ја зголеми својата амбиција за ефикасна одбрана на своите крила, а во рамки на таа стратегија Турција има витално важна улога.

- Идното сценарио: „Европеизација“ на безбедноста -

Со клучни играчи како Турција кои ги зацврстуваат крилата, идната насока на пошироката Алијанса треба да се заснова на силно консензуално сценарио, конкретно сценарио во кое европските сојузници на НАТО конечно преземаат значително поголема одговорност за сопствената безбедност. Сè поголемото чувство, особено кај Трамп, дека Европа треба да направи многу повеќе како сојузнички партнер е целосно оправдано.

Затоа, многу веројатно ќе видиме постепена „европеизација“ на НАТО во рамки на неговата централна командна структура. На крајот, Европа мора и треба да биде сè поспособна да се брани без целосно да се потпира на директната воена поддршка од САД. Оваа промена, сепак, се темели на основната претпоставка дека крајната нуклеарна гаранција обезбедена од Алијансата ќе остане цврсто на сила. И гледајќи ја силата на партнерството, целосно верувам дека оваа клучна гаранција ќе остане недопрена.

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