- На неделниот брифинг на Министерството во Анкара, портпаролот Зеки Актурк рече дека самитот ќе послужи како клучна платформа за обликување на идната стратегиска насока на НАТО

Министерство за одбрана на Турција: Самитот на НАТО значајна пресвртница за Алијансата - На неделниот брифинг на Министерството во Анкара, портпаролот Зеки Актурк рече дека самитот ќе послужи како клучна платформа за обликување на идната стратегиска насока на НАТО

Министерството за национална одбрана на Турција денес соопшти дека претстојниот самит на НАТО во Турција ќе биде „значајна пресвртница“, потврдувајќи ја непоколебливата посветеност на Алијансата кон колективната одбрана и истакнувајќи ја стратегиската улога на Анкара во рамките на НАТО, јавува Анадолу.

Зборувајќи на неделниот брифинг на Министерството во Анкара, портпаролот Зеки Актурк изјави дека самитот ќе послужи како клучна платформа за обликување на идната стратегиска насока на НАТО.

„Самитот на НАТО што ќе се одржи во нашата земја ќе ја потврди непоколебливата посветеност на Алијансата на колективната одбрана, ќе ја зајакне нејзината адаптација кон безбедносното опкружување што се менува и кон заедничкиот договор за одвраќање и ќе ја обликува нејзината идна стратегиска ориентација“, рече Актурк.

Тој посочи дека самитот, закажан за 7 и 8 јули, уште еднаш ќе го демонстрира ставот на Турција во меѓународната безбедносна архитектура и нејзината стратегиска улога во рамките на Алијансата.

„Во овој контекст, самитот го сметаме за значајна пресвртница на која конкретно ќе се демонстрира решителноста на НАТО да се адаптира на безбедносното опкружување што се менува и ќе се обликува заедничкиот пристап во однос на иднината на Алијансата“, додаде тој.

Актурк рече дека се очекува Форумот за одбранбена индустрија, кој ќе се одржи како дел од самитот, да придонесе за зголемување на одбранбените инвестиции, унапредување на трансатлантската соработка во одбранбената индустрија и дополнително зајакнување на капацитетите за одбрана и одвраќање на Алијансата.

Тој истакна дека Турските вооружени сили продолжуваат да придонесуваат за регионалниот и глобалниот мир и стабилност преку меѓународни мисии и соработка, истовремено заштитувајќи ја националната безбедност.

- Израел е најголема пречка за мирот на Блискиот Исток -

Осврнувајќи се на неодамнешните случувања на Блискиот Исток, Актурк рече дека Израел останува најголема пречка за постигнување траен мир и стабилност во регионот. Актурк ја повика меѓународната заедница да заземе порешителен став и да преземе конкретни чекори против „експанзионистичките, дестабилизирачките и провокативните“ политики на Израел.

Исто така, тој ги осуди израелските напади врз Сирија, додавајќи дека Израел продолжува со нападите врз Либан и покрај рамковниот договор со посредство на САД.

„Израелските напади насочени кон ескалација на тензиите во регионот мора веднаш да престанат“, соопшти Министерството како одговор на прашањето за неодамнешните израелски напади врз Дера и Кунејтра во Сирија.

Портпаролот ги повика Силите на Обединетите нации за набљудување на раздвојувањето (УНДОФ), чиј мандат беше продолжен за шест месеци од 29 јуни, да ги исполнат своите должности и да ги преземат потребните мерки како одговор на тоа што го опиша како израелски напади со кои се прекршува меѓународното право.

Тој ја истакна важноста од одговорно и разумно однесување во тековните преговори меѓу САД и Иран за постигнување траен мир и стабилност во регионот.

- Земјотресите во Венецуела -

Актурк рече дека турските сили продолжуваат да ги поддржуваат напорите за хуманитарна помош во земјата и странство, во целосна координација со релевантните министерства и институции.

По минатонеделните земјотреси во Венецуела, тимовите за пребарување и спасување од Бригадата за хуманитарна помош на Турските вооружени сили и персоналот од Агенцијата за управување со катастрофи (АФАД) продолжуваат со операциите, а во земјата пристигнаа на 27 јуни со два авиона од типот „А400М“, соопшти тој.

Тој изрази сочувство до народот на Венецуела и им посака брзо закрепнување на повредените.