- Фатих Далгич беше смртно ранет додека им помагаше на своите колеги во полициската станица во Истанбул

Мајка на турски полицаец убиен за време на обидот за пуч во 2016 година: Тагата сè уште е свежа - Фатих Далгич беше смртно ранет додека им помагаше на своите колеги во полициската станица во Истанбул

По десет години откако турскиот полицаец Фатих Далгич беше убиен за време на неуспешниот обид за пуч на 15 јули 2016 година, неговата мајка вели дека болката поради загубата на синот останува исто толку силна како првиот ден, пишува Анадолу.

Обидот за пуч на 15 јули 2016 година го изврши фракција во рамките на Турските вооружени сили поврзана со терористичката организација ФЕТО. Пучистите отворија оган врз цивилите и припадниците на безбедносните сили и ги бомбардираа државните институции, при што загинаа 253 лица, а илјадници беа повредени.

Асије Далгич живее во централната турска област Ескишехир, каде што семејството внимателно ги чува фотографиите и личните предмети на синот низ целиот дом.

Фатих Далгич, најстариот од петте деца, бил во Истанбул на годишен одмор кога започнал обидот за пуч.

Откако добил повик за помош од колега, отишол во полициската станица „Ченгелкој Сабанџи“ на азиската страна на Истанбул, каде што избувнале судири.

Фотографија : Zehra Ongan/AA

Тој бил тешко повреден од огнот на војниците вклучени во обидот за пуч, а подоцна починал во болница.

„Беше подготвен да помогне и нетрпелив да дејствува“, изјави неговата мајка за Анадолу. „Кога еден од неговите пријатели побарал помош, тие отишле таму. Отишол за да го заштити својот пријател“, рече таа.

Асије вели дека на семејството првично му кажале дека Фатих е пренесен во болница со повреди.

„Додека бил на носила, на своите пријатели им рекол: ‘Ништо нема да ми се случи’“, рече таа. „Но не излезе од операцијата. Мојот син беше убиен.“

Фатих, по смртта на татко му, покрај улогата на постар брат, презел и голем дел од обврските на татко во семејството, раскажува таа.

Асије Далгич истакна дека секој ден сè уште ѝ недостасува синот и дека понекогаш го гледа во своите соништа.

Таа вели дека една негова фотографија секогаш ја чува близу себе, но не може да ги носи сите бидејќи спомените се премногу болни.