Макрон изјави дека европските земји треба да ги зголемат трошоците за одбрана и да преземат поголема оперативна одговорност во рамките на Алијансата.

Макрон повика на зголемување на европските трошоци за одбрана во рамките на НАТО и ја поддржа соработката со Турција Макрон изјави дека европските земји треба да ги зголемат трошоците за одбрана и да преземат поголема оперативна одговорност во рамките на Алијансата.

Францускиот претседател Емануел Макрон денес изјави дека Европа мора да ги зајакне своите одбранбени капацитети додека останува цврсто „закотвена“ во НАТО, нагласувајќи дека поголемите воени трошоци треба да бидат во функција на поддршка на европската одбранбена индустрија, јавува Анадолу.

„Ако трошиме повеќе, тоа не е за да купуваме неевропска опрема“, им рече Макрон на новинарите по Самитот на НАТО во Анкара. „Ние Французите со години се залагаме Европејците да ја бранат и промовираат европската одбранбена индустрија“.

Макрон изјави дека европските земји треба да ги зголемат трошоците за одбрана и да преземат поголема оперативна одговорност во рамките на Алијансата.

„Фактот што Европејците инвестираат повеќе и дејствуваат повеќе за својата одбрана“ беше едно од клучните случувања на Самитот, додаде тој. „Мораме да го правиме тоа за самите себе, и тоа е во срцето на европската стратегиска автономија“.

Тој истакна дека Франција го удвоила својот одбранбен буџет преку серија закони за воено планирање и продолжува да придонесува во операциите на НАТО на источното крило.

„Денеска го најавивме нашето учество во ротациите на копнените сили на НАТО во Финска“, соопшти тој.

Макрон ја истакна европската соработка во противвоздушната одбрана, капацитетите за прецизни удари со голем дострел, системите за рано предупредување и вештачката интелигенција.

„Развиваме европски капацитети и мораме да ги браниме“, рече тој.

Осврнувајќи се на Украина, Макрон ја повтори посветеноста на Франција за поддршка на Киев во војната со Русија и најави дека коалицијата на поддржувачи ќе се состане повторно во Париз на 13 јули.

„Безбедноста и слободата на европскиот континент се решаваат и преку она што се случува во Украина денес“, рече тој. „Мораме апсолутно да ѝ помогнеме на Украина“.

Тој рече дека состанокот ќе вклучува нови најави за воените капацитети, индустриската соработка и напорите за сузбивање на руската „флота во сенка“.

На прашањето за најавената отвореност на Франција за можна продажба на системот за противвоздушна одбрана САМП/T на Турција, Макрон не го коментираше конкретното прашање, но ги истакна пошироките одбранбени врски.

„Разговаравме за нашата билатерална соработка – економска, одбранбена, образовна, како и за многу прашања што се однесуваат на нашите граѓани“, рече тој, осврнувајќи се на средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Макрон рече дека двајцата лидери разговарале и за Украина, Сирија, Либан и Ирак.

„Тоа го направивме во конструктивен дух“, рече тој, додавајќи дека француските и турските министри ќе продолжат да ги следат дискусиите.

Во однос на одбранбената соработка, Макрон рече дека продолжуваат техничките консултации кои ги вклучуваат Франција, Италија и Турција.

„Постои техничка работа во тек меѓу Франција, Италија и Турција. Токму таа техничка работа е она што продолжува“, рече тој.

Макрон рече дека неодамнешните ирански напади насочени кон комерцијалните бродови кои транзитираат низ Ормускиот Теснец го прекршиле прекинот на огнот постигнат со САД минатиот месец, но изрази надеж дека дипломатијата ќе продолжи.

„Ние продолжуваме да ја браниме истата агенда: мир и стабилност“, рече тој.

Макрон додаде дека дискусиите за нуклеарната и програмата за балистички ракети на Иран треба да продолжат во рамките договорени во Швајцарија.

Тој исто така ја отфрли шпекулацијата дека САД би можеле да ја ослабат својата посветеност кон НАТО.

„Не слушнав ниту услови, ниту изјави што сугерираат нешто поинакво. Присуството на претседателот Трамп овде денес не треба да остави никаков сомнеж за тоа прашање“, заклучи тој.

Макрон рече дека стратегиското репозиционирање на Вашингтон бара од Европејците да преземат поголема одговорност за својата безбедност.

„Не треба да го правиме тоа затоа што некој бара. Треба да го правиме тоа за самите себе“, рече тој.