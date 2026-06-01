Истанбул ќе биде домаќин на Глобалниот самит за исламска економија од 3 до 6 јуни

Третиот Глобален самит за исламска економија ќе се одржи во Истанбул од 3 до 6 јуни, каде што ќе се соберат глобални креатори на политики, гувернери на централни банки, инвеститори, претставници на финансиски институции, академици и претставници од индустријата, јавува Анадолу.

Овогодинешниот настан ќе се одржи на тема „Капиталот во исламската економија: Структурирање на богатството за одржлив развој“ со фокус на етичките финансии, одржливиот развој и иднината на исламската економија и финансии.

Сесиите ќе опфатат теми како вештачка интелигенција, дигитална трансформација и дигитален капитал, па сѐ до финансиски иновации, исламски финтек, одржливи екосистеми на ликвидност и младинско претприемништво, а Анадолу ќе биде глобален комуникациски партнер на настанот.

На главната сесија, насловена „Дигитален капитал и финансиски иновации: технологија, управување и шеријатски интегритет“, ќе се анализира употребата на вештачката интелигенција во операциите на исламските финансии, вклучително и процената на кредитите, следењето на ризикот, автентичното усогласување и токенизацијата на средствата усогласени со шеријатот.

Во рамките на самитот ќе се одржи и специјална панел-дискусија на гувернерите на централните банки и министри, што ќе ја модерира Махмуд Мохиелдин, специјален пратеник на ОН за финансирање на Агендата за одржлив развој 2030 година.

На панелот ќе учествуваат Фатих Карахан, гувернер на Централната банка на Турција, Абдул Рашид Гафур, гувернер на Негара банката на Малезија, и Јахја Џавдат Хафез Шунар, гувернер на Монетарната управа на Палестина.

Се очекува фокусот на дискусиите да биде ставен врз финансиската стабилност, управувањето со капиталните текови, обезбедувањето постојан и стабилен прилив на пари во стопанството, екосистеми за одржлива ликвидност​​​​​​​, како и врз зајакнувањето на економската отпорност.

Воедно, турскиот министер за трезор и финансии, Мехмет Шимшек, ќе одржи главен говор посветен на капиталот, развојот и инклузивниот просперитет.

Во рамките на самитот ќе се одржат и сесии наменети за младите бизнис-лидери, претприемачи и дигитални креатори. Овие сесии ќе бидат фокусирани на исламските финансиски инструменти, одржливите бизнис-модели и создавањето нова вредност во ерата на дигиталната економија.

Планирани се и неколку церемонии за потпишување на меморандуми за разбирање, со цел да се зајакне соработката меѓу академската заедница, финансискиот сектор и индустријата.

На самитот ќе биде претставен и првиот Стратегиски извештај на „АлБарака“, кој носи долгорочна визија за иднината на исламската економија и нејзиното значење за остварување одржлив и сеопфатен економски раст.

Интерактивните сесии ќе бидат посветени на доделувањето на Наградата за исламска економија „Салех Камел“, која располага со вкупен награден фонд од 1 милион саудиски ријали (околу 266.500 долари).

Самитот се организира во стратегиско партнерство со Канцеларијата за инвестиции и финансии при Претседателството на Турција, Фондот за богатство на Турција, Финансискиот центар во Истанбул, Младинскиот форум за исламска соработка и Универзитетот „Ибн Халдун”.