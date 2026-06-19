- Фарук Каџир, директор на операторот на аеродромот ХЕАШ, изјави дека „Сабиха Ѓокчен“ постигнал стапка на навремени полетувања од 88 %

Истанбулскиот аеродром „Сабиха Ѓокчен“ прогласен за аеродром со најмала стапка на доцнење на летовите - Фарук Каџир, директор на операторот на аеродромот ХЕАШ, изјави дека „Сабиха Ѓокчен“ постигнал стапка на навремени полетувања од 88 %

Меѓународниот аеродром „Сабиха Ѓокчен“ во Истанбул е рангиран на првото место меѓу 20 најпрометни аеродроми во Европа по навремените полетувања, изјави денес директорот на аеродромскиот оператор, јавува Анадолу.

Фарук Каџир, директор на операторот на аеродромот ХЕАШ, изјави дека „Сабиха Ѓокчен“ постигнал стапка на навремени полетувања од 88 %, повикувајќи се на најновиот Извештај за перформансите на мрежата објавен од Европската агенција за безбедност на воздушната навигација (EUROCONTROL).

Во објава на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“, Каџир истакна дека аеродромот ја надминал европската просечна стапка на точност од 72 %.

Тој го припиша достигнувањето на оперативната инфраструктура на аеродромот, ефикасното управување со воздушниот сообраќај, координацијата меѓу страните и стратегијата за одржлив развој.

Каџир посочи дека аеродромот се подготвува за иден раст преку инвестиции, вклучувајќи втора писта, нови области на платформата, проекти за проширување на терминалите и иницијативи за дигитална трансформација.

Тој, исто така, им се заблагодари на контролорите на воздушниот сообраќај, авиокомпаниите, персоналот на аеродромот и другите инволвирани страни за нивниот придонес во перформансите на аеродромот.

Лоциран на азиската страна од Истанбул, Меѓународниот аеродром „Сабиха Ѓокчен“ е еден од најпрометните воздухопловни центри во Турција, од каде што се лета и на домашни и на меѓународни дестинации.

Според податоците, аеродромот опслужил 48,4 милиони патници во 2025 година, и тоа 21,2 милиони на домашни авиолинии и 27,2 милиони на меѓународни летови.