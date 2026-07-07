Зеленски пристигна во Анкара за Самитот на НАТО

Şilan Turp
07 Јули 2026•Ажурирано: 07 Јули 2026
Украинскиот претседател Владимир Зеленски пристигна во главниот град на Турција, Анкара за да присуствува на 36. Самит на НАТО, јавува Анадолу.
Авионот на Зеленски слета на аеродромот Есенбога, каде што беше пречекан од турскиот министер за култура и туризам Мехмет Нури Ерсој и други официјални претставници.
Самитот на НАТО продолжува до утре, при што лидерите на сојузниците се очекува да разговараат за инвестициите во одбраната, воената поддршка за Украина и напорите за проширување на одбранбената индустриска база на Алијансата.