- Украинскиот претседател Зеленски е пречекан на аеродромот во Анкара пред состанокот на лидерите на Алијансата

Зеленски пристигна во Анкара за Самитот на НАТО - Украинскиот претседател Зеленски е пречекан на аеродромот во Анкара пред состанокот на лидерите на Алијансата

Украинскиот претседател Владимир Зеленски пристигна во главниот град на Турција, Анкара за да присуствува на 36. Самит на НАТО, јавува Анадолу.

Авионот на Зеленски слета на аеродромот Есенбога, каде што беше пречекан од турскиот министер за култура и туризам Мехмет Нури Ерсој и други официјални претставници.

Самитот на НАТО продолжува до утре, при што лидерите на сојузниците се очекува да разговараат за инвестициите во одбраната, воената поддршка за Украина и напорите за проширување на одбранбената индустриска база на Алијансата.